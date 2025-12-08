بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لإطلاع الرأي العام على تفاصيل الاقتراع بالدوائر الملغاة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 ديسمبر 2025 07:32 مساءً - بدأ منذ قليل، مؤتمر غرفة العمليات المركزية ومدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، لاطلاع الرأى العام على انتهاء اليوم الأول من تصويت المصريين المقيمين بالخارج، في الدوائر الملغاة.

ويجري القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، اتصالا عبر الفيديوكونفرانس مع رؤساء المقرات الانتخابية في الخارج لعرض مستجدات التصويت في اليوم الأول بالمرحلة الأولى للداوائر الملغاة من انتخابات مجلس النواب 2025.

ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب ، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة ، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية .

الدوائر 30 الملغاة بأحكام القضاء

الوادى الجديد

الدائرة الأولى قسم الخارجة

الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة

اسوان

الدائرة الأولى قسم اول أسوان

الدائرة الثالثة مركز النوبة

الدائرة الرابعة مركز ادفو

الأقصر

الدائرة الأولى قسم الاقصر

الدائرة الثانية مركز القرنة

الدائرة الثالثة مركز إسنا

الإسكندرية

الدائرة الأولى قسم أول المنتزة

المنيا

الدائرة الأولى قسم أول المنيا

الدائرة الثالثة مركز مغاغة

الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص

الدائرة الخامسة مركز ملوى

الدائرة السادسة مركز دير مواس

الجيزة

الدائرة الأولى قسم الجيزة

الدائرة الثالثة مركز البدرشين

الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور

الدائرة السابعة قسم العمرانية

الدائرة التاسعة قسم الأهرام

الدائرة العاشرة قسم أكتوبر

الدائرة الثانية عشر مركز منشية القناطر

البحيرة

الدائرة الرابعة مركز المحمودية

الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى

الدائرة السادسة مركز الدلنجات

الدائرة التاسعة مركز كوم حمادة

سوهاج

الدائرة السابعة مركز البلينا

اسيوط

الدائرة الأولى قسم اول اسيوط

الدائرة الثانية مركز القوصية

الدائرة الرابعة مركز ابو تيج

الفيوم

الدائرة الثالثة مركز سنورس

تصويت المصريين في الخارج

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، القرار رقم 56 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب.

نص القرار أنه لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب ،متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

وتضمن أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر ، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق ، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي .

ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية ، أو البعثة الدبلوماسية ، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية .

وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات . من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية ، الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات .

وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم .

ولكل مرشح أو ممثل قائمة طلب تعيين من يمثله في كل لجنة انتخابية بالخارج ، ويشترط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين ، و يبلغ المرشح أو ممثل القائمة الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع بالخارج بأسماء ممثليه ، واللجان الانتخابية التي يطلب تعيينهم فيها .

وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة الخارجية بأسماء الممثلين ، واللجان الانتخابية المعينين فيها لإبلاغ البعثات المعنية بها وتبدأ عملية الاقتراع في لجان الانتخاب بالخارج في الميعاد المحدد ، ولو لم يحضر من يمثل المرشحين.