«لحماية المواطنين».. الداخلية تبث فيديو توعوي للقيادة الآمنة في الشتاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 ديسمبر 2025 08:32 مساءً - بثت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مقطع فيديو توعوي موجّه لقائدي المركبات بمناسبة حلول فصل الشتاء وما يصاحبه من تقلبات جوية وتساقط الأمطار، وذلك في إطار حرصها على تعزيز السلامة المرورية على الطرق.

وأكّدت الوزارة في رسالتها ضرورة التزام المواطنين بتعليمات رجال المرور أثناء القيادة في ظروف الطقس السيئة، خاصة مع انخفاض مستوى الرؤية واحتمالات انزلاق الطرق، مشددة على أهمية القيادة الهادئة وتجنّب السرعات العالية وترك مسافات أمان كافية بين المركبات.

ويهدف الفيديو إلى رفع مستوى الوعي المروري وتشجيع السائقين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق خلال موسم الشتاء.