أحمد بندارى: الفئات العمرية الأكثر تصويتا بالخارج من سن 31 حتى 40 سنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 ديسمبر 2025 08:32 مساءً - عقد القاضى أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية ومدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، مؤتمرا صحفيا لاطلاع الرأى العام على انتهاء اليوم الأول، من تصويت المصريين المقيمين بالخارج، في الدوائر الملغاة بأحكام قضائية البالغ عددا 30 دائرة .

وقال القاضى أحمد بندارى إنه تم بدء العملية الانتخابية في 139 مقرا انتخابيا بالسفارات المصرية بالخارج في عدد 117 دولة بدأت من الساعة 10 مساء أمس يوم 7 ديسمبر بتوقيت مصر حتى الآن، وآخر بعثه تم بدء التصويت بها الآن هي لوس أنجلوس – أمريكا تمام الساعة 7 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

كما تم الانتهاء من أعمال التصويت لليوم الأول للعملية الانتخابية ببعض المقرات الانتخابية بالسفارات المصرية بعدد 31 مقرا انتخابيا ويتبقى عدد 108 مقرات انتخابية حول العالم وسيتم الغلق تباعاً.

وأشار إلى أن أعلى كثافات تصويت في اليوم الأول في العديد من السفارات أكثرهم الدول العربية ( الكويت، الرياض، جدة، دبى، العقبة، الدوحة، عمان، أبو ظبى، المنامة ) والدول الاوربية ( روما، ميلانو، أثينا ).

كما تلاحظ أن الفئة العمرية الأكثر تصويتاً من سن 31 حتى سن 40 عاما من الاناث والذكور، يليهم من سن 41 عام حتى سن 60 عام، ثم الأقل من 21 عام حتى 30 عام.

وأضاف القاضى أحمد بنداري أنه يعيد ويكرر أن عدد الدوائر التي تُجرى فيها الانتخابات 30 دائرة مُوزعة على 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعد وهى كالتالى:-

1 الجيزة الدائرة الأولى (ومقرها قسم الجيزة)

2 الجيزة الدائرة الثالثة (ومقرها مركز البدرشين)

3 الجيزة الدائرة السادسة (ومقرها قسم بولاق الدكرور)

4 الجيزة الدائرة السابعة (ومقرها قسم العمرانية)

5 الجيزة الدائرة التاسعة (ومقرها قسم الأهرام)

6 الجيزة الدائرة العاشرة (ومقرها قسم أول أكتوبر)

7 الجيزة الدائرة الثانية عشر (ومقرها مركز منشأة القناطر)

8 الفيوم الدائرة الثالثة (ومقرها مركز سنورس)

9 المنيا الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنيا)

10 المنيا الدائرة الثالثة (ومقرها مركز مغاغة)

11 المنيا الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو قرقاص)

12 المنيا الدائرة الخامسة (ومقرها مركز ملوى)

13 المنيا الدائرة السادسة (ومقرها مركز دير مواس)

14 أسيوط الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول أسيوط)

15 أسيوط الدائرة الثانية (ومقرها مركز القوصية)

16 أسيوط الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو تيج)

17 الوادى الجديد الدائرة الأولى (ومقرها قسم الخارجة)

18 الوادى الجديد الدائرة الثانية (ومقرها مركز الداخلة)

19 سوهاج الدائرة السابعة (ومقرها مركز البلينا)

20 الأقصر الدائرة الأولى (ومقرها قسم الأقصر)

21 الأقصر الدائرة الثانية (ومقرها مركز القرنة)

22 الأقصر الدائرة الثالثة (ومقرها مركز إسنا)

23 أسوان الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول أسوان)

24 أسوان الدائرة الثالثة (ومقرها مركز نصر النوبة)

25 أسوان الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أدفو)

26 الإسكندرية الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنتزه)

27 البحيرة الدائرة الرابعة (ومقرها مركز المحمودية)

28 البحيرة الدائرة الخامسة (ومقرها مركز حوش عيسى)

29 البحيرة الدائرة السادسة (ومقرها مركز الدلنجات)

30 البحيرة الدائرة التاسعة (ومقرها كوم حماده)

وأكد القاضى أحمد بندارى على ضرورة أن يتم الاختيار من بين المترشحين وفقاً للعدد المحدد قانوناً والمبين على ورقة الاقتراع.

ووجه بندارى رسالة الى أبناء مصر الأوفياء في الخارج. قائلا: لطالما كنتم في مقدمة صفوف تلبية نداء مصر في كل الاستحقاقات الانتخابية وجولاتها.. لم تنفصلوا يوما عن شواغل الوطن والمجتمع واهتماماته، ولم تتقاعسوا عن واجب أو خطوة على طريق البناء ومن شأنها تعزيز استقرار بلدنا وشعبنا..وها هي جولة انتخابية جديدة، تستحق مصر معها القليل من العناء، لاستكمال عمل مؤسساتها الدستورية..تجدد الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة لكم بالمشاركة.. بالتعبير الحر عن آرائكم واختيار الأنسب والأصلح تحت قبة المجلس النيابي ومستمرين لاطلاعكم على كل مجريات العملية الانتخابية في الخارج من خلال المؤتمر الصحفي في تمام الساعة السابعة مساء غد.