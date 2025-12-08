تفاصيل محافظات عطلت الدراسة غدا وأخرى قررت استمرارها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 ديسمبر 2025 10:36 مساءً - مع إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار السحب الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ومناطق من محافظة مطروح، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة ورعدية قد تغزر فى بعض المناطق، مع نشاط للرياح على بعض المناطق يعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس، توجهت المحافظات لبحث تعطيل الدراسة فى مدارسها حسب ظروف كل محافظة، وأعلنت محافظة مطروح تعطيل الدراسة غدا ولم تعلن اى محافظة اخرى تعطيل الدراسة.

تعطيل الدراسة غدًا بمحافظة مطروح

وفى هذا السياق، أعلنت محافظة مطروح، تعطيل الدراسة غدًا الثلاثاء، بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية، حرصا على سلامة الطلاب، وذلك نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية، بأن تشهد محافظة مطروح والسواحل الشمالية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة.

يأتي ذلك بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ على مستوى المحافظة، وانتشار فرق الطوارئ بالمناطق المختلفة، حيث أعلنت محافظة مطروح، عن رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لموسم سقوط الأمطار الشتوية، كما تمت مراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار، وإزالة تجمعات المياه، من المناطق المختلفة، أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن والحماية المدنية.

استمرار الدراسة بباقى المحافظات

كما أعلنت باقى المحافظات استمرار الدراسة بمدارسها، مع تجهيز واستعداد المحافظة لاستقبال التغيرات الجوية ومواجهة موجة التقلبات الجوية التى تضرب محافظات الجمهورية، حيث أعلن مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية انتظام اليوم الدراسي غدًا الثلاثاء، بجميع مدارس المحافظة دون أي تغييرات.

وأشار إلى أنه نظرا لاستقرار الأحوال فهي بالتالي لا تستدعي تعطيل الدراسة، وأن العملية التعليمية تسير بشكل منتظم، مع متابعة مستمرة لحماية الطلاب وتوفير كافة أوجه الرعاية داخل المدارس، مؤكدا أن المديرية على تواصل دائم مع غرف العمليات لمتابعة أي مستجدات.

أمطار متوسطة تضرب القليوبية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ

وشهدت محافظة القليوبية، سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة تزامنا مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسقوط أمطار علي فترات متقطعة، اليوم الاثنين، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة علي أغلب أنحاء المحافظة، فيما أعلن المهندس أيمن عطية محافظ الإقليم حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ.

وأعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات الطقس السيئ، حيث ضربت المحافظة أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة صاحبها رياح متوسطة، ونبه المحافظ على ضرورة التعامل الفورى مع تداعيات الأمطار وفق تقارير هيئة الأرصاد الجوية.

تفعيل لجنة الأزمات والكوارث لمتابعة تداعيات الأمطار

وأكد محافظ القليوبية ضرورة تفعيل لجنة الأزمات والكوارث لمتابعة تداعيات الأمطار والتدخل السريع في حال الطوارئ والأزمات، موضحا أنه تزامناً مع حالة عدم استقرار الطقس وسقوط الأمطار جري رفع حالة الطوارئ في جميع الأجهزة بالمحافظة إلي الدرجة القصوي، والتنسيق بين مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية في التعامل مع مياه الأمطار والدفع بفرق التدخل السريع في الشوارع والأحياء لسحب تراكمات الأمطار من بؤر التجمعات في حالة زيادة كميات الأمطار والعمل علي توفير سيولة مرورية في الشوارع.

ووجه محافظ القليوبية بتشكيل غرفة عمليات وإدارة أزمات بالمحافظة تعمل علي مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف عمليات فرعية بالمدن لتلقي الشكاوى والرد علي استفسارات المواطنين.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أنه جرى رفع حالة الطوارئ في المستشفيات لحين انتهاء الطقس المضطرب وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال اللازمة في أقسام الطوارئ.

قرار محافظة بورسعيد

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة بورسعيد استمرار انتظام الدراسة غدًا في جميع المدارس الحكومية والرسمية، بالرغم من الأجواء الباردة التي تشهدها المحافظة مؤخرًا.

وأكدت المديرية جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، مع التأكيد على اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة البرد، مع الحفاظ على انتظام الحصص الدراسية وعدم تعطيلها على غرار ما تم في بعض محافظات أخرى رغم سوء الأحوال الجوية.

انتظام الدراسة غدًا بمدارس البحر الأحمر دون تغيير

أعلنت فايزة أحمد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، انتظام اليوم الدراسي غدًا الثلاثاء بجميع مدارس المحافظة دون أي تغييرات، مؤكده أن استقرار حالة الطقس لا يستدعي تعطيل الدراسة أو اتخاذ أي إجراءات استثنائية.

وأوضحت مدير التربية والتعليم أن العملية التعليمية تسير بصورة طبيعية ومنتظمة، مع متابعة مستمرة لحماية الطلاب وتوفير كافة أوجه الرعاية داخل المدارس. وأضافت أن المديرية على تواصل دائم مع غرف العمليات لمتابعة أي مستجدات قد تطرأ.

كان عقد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا عاجلًا لمتابعة أعمال الصرف والصيانة بمدينة الغردقة، بحضور السكرتير العام للمحافظة، ورئيس مدينة الغردقة، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وممثل الهيئة الهندسية، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومدير مكتب المحافظ.

شهد الاجتماع استعراض الأعمال الحالية في شارع الحجاز، ومناقشة الإجراءات العاجلة لتلافي تجمع مياه الأمطار في عدة مناطق بالمدينة مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع احتمالات سقوط الأمطار.

وجّه المحافظ بسرعة مراجعة جميع فتحات تصريف المياه أسفل الطرق ومصارف الأمطار خلال أسبوع للتأكد من كفاءتها، وتنفيذ الحلول الفنية المناسبة لمنع تكرار تجمع المياه.

كما كلف المحافظ الجهات المعنية بسرعة تنفيذ مصارف مياه الأمطار بالمناطق المستهدفة، بالتنسيق بين مدينة الغردقة والمستشار العسكري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والكفاءة.

يأتي الاجتماع ضمن خطة المحافظة للمتابعة الدورية لأعمال الصرف والصيانة استعدادًا لموسم الشتاء، بما يضمن سلامة المواطنين واستمرارية عمل شبكات تصريف مياه الأمطار في مختلف مناطق مدينة الغردقة.

وكيل تعليم أسيوط يؤكد انتظام العملية التعليمية بأسيوط غدا مع تأجيل أي رحلات

قال محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الدراسة داخل جميع مدارس المحافظة تسير بشكل طبيعي ومنتظم غدا ، ولا يوجد أي قرار بتأجيل الدراسة أو تعطيلها نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة خلال الساعات الأخير عدا ورود تعليمات بتاجيل الرحلات .

وأوضح أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تتابع لحظة بلحظة حالة الطقس واستعدادات المدارس، وأن جميع الإدارات التعليمية في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي طارئ دون التأثير على سير اليوم الدراسي.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم تفعيل خطط الطوارئ داخل المدارس، ورفع درجة الاستعداد فيما يتعلق بسلامة المباني، ومراجعة وصلات الكهرباء، وتأمين ساحات الفناء، وتهيئة الفصول لاستقبال الطلاب في أجواء آمنة تمامًا.

كما شدّد على مديري المدارس بضرورة المتابعة المستمرة، والتأكد من عدم وجود أي مخاطر يمكن أن تنتج عن الرياح أو الأمطار، لافتًا إلى وجود تنسيق كامل مع الجهات التنفيذية وهيئة الأرصاد الجوية لتوفير تقارير محدثة على مدار الساعة.

وأضاف الدسوقي أن سلامة الطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية تأتي في المقام الأول، وأن المديرية لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات احترازية إذا استدعت الظروف ذلك، لكن حتى الآن الوضع مستقر ولا يستدعي أي تعطيل.

وناشد أولياء الأمور بعدم الالتفات إلى الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم ومديرية تعليم أسيوط.