اللواء كمال الدالى يعود لخوض انتخابات مجلس النواب بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 10:32 صباحاً - أعلن اللواء محمد كمال الدالي عودته لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، وقال فى بيان له: أتقدم بأصدق مشاعر الشكر وأعمق آيات العرفان والامتنان إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قائد مسيرة النهضة وراعي أمن مصر واستقرارها، على حرصه الوطني الحازم والحاسم في صون نزاهة العملية الانتخابية، وضمان حق كل مواطن مصري في أن يختار ممثليه بكل حرية وشفافية لا تقبل المساس.

واستطرد قائلا إن الدولة المصرية تقف اليوم شامخةً إلى جوار الحق والعدل، بحفظ الله ثم بفضل وحزم ويقظة القيادة السياسية الحكيمة.

وأضاف: قد تقدمت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بطلب يتضمن اعتذارى عن استكمال السباق الانتخابي والذي لم تعتد به الهيئة الموقرة لتقديمه بعد الموعد المحدد للاعتذارات، فضلًا عن قيام أحد المترشحين بالتقدم بطعن للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة والتي قضت في البند ثانيًا قبول الطلب الثاني شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار، وهو ما يعني إعادة الانتخابات بين المترشحين الأحد عشر على المقعد الثاني بالدائرة.

وتنفيذًا لقرار المحكمة قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بإدراج أسمي في كشف المترشحين، كما حددت إجراء الإعادة يومي ١٠ و ١١ ديسمبر ٢٠٢٥.

وقال: أتوجه بالشكر لجميع الهيئات القضائية النزيهة والأجهزة الأمنية الذين يسطرون صفحة مجيدة في سجل الوطن بحمايتهم الكاملة للعملية الانتخابية، وحراستهم اليقظة لإرادة المواطنين، وإدارة العملية الانتخابية بأعلى معايير القانون والشرف، بما يعزز شعور المرشح والناخب بالطمأنينة تجاه نزاهتها.

وقال: أما أنتم يا أهلي وإخوتي وأحبابي من أبناء محافظة الجيزة، وخاصة أهالي دائرتي الانتخابية، وكل ركن في مصر، أنتم الشرفاء الأحرار الذين تشبثتم بي تشبث الأبطال بمبادئهم، فقد أثلجتم صدري، وأسعدتم قلبي، وكنتم وسام الشرف الذي أعتز بحمله إلى يوم الدين.

وبكم وبفضل الله سأظل خادمًا لهذا الوطن حتى أخر نبضة في قلبي.

وأخيرًا.. أهيب بكل مصري غيور أن يتوجه إلى صناديق الاقتراع، ويسجل صوته معبرًا عن رأيه، معلنًا إرادته الحرة التي لا تُكسر ولا تُروّض، فالوطن ينتظر من كل واحد منا أن يكون جنديًا في معركة البناء والكرامة.