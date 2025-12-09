أمن القاهرة يضبط طرفى مشاجرة فى المرج بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 11:28 صباحاً - فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بحدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول، 4 أشخاص، بينهم 3 مصابين بجروح، وطرف ثان، شخصين، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، بسبب خلافات حول الجيرة ولهو الأطفال تعدوا خلالها على بعضهم البعض، مما أدى لحدوث إصابتهم المنوه عنها.

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم 2 عصا خشبية، وعدد من الزجاجات الفارغة، وبمواجهتهم أيدوا ماسبق.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.