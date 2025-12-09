في اليوم العالمي لمكافحة الفساد… الرقابة الإدارية تؤكد: متحدون من أجل النزاهة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 12:36 مساءً - تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد"، تحتفل هيئة الرقابة الإدارية اليوم، 9 ديسمبر، باليوم العالمي لمكافحة الفساد، مؤكدة تبنّيها لاستراتيجية وطنية تتماشى مع الالتزام الدولي الهادف إلى توحيد الجهود لمواجهة معوقات التنمية وتعزيز آليات الوقاية من الفساد والحد منه.

وجاء اعتماد الأمم المتحدة ليوم 9 ديسمبر كيوم عالمي لمكافحة الفساد عقب قرار الجمعية العامة الصادر في 3 أكتوبر 2003 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتكليف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ليكون الأمانة العامة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية (القرار 58/4). وقد دخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في ديسمبر 2005.

ويهدف هذا اليوم الدولي إلى تعزيز الوعي بخطورة الفساد، وتسليط الضوء على دور الاتفاقية في مواجهته والحد منه، كما يبرز أهمية مسؤولية جميع الأطراف في مكافحة الفساد، بدءًا من الحكومات والمسؤولين الحكوميين والموظفين المدنيين وأجهزة إنفاذ القانون، مرورًا بوسائل الإعلام والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، وصولًا إلى الجمهور العام والشباب.

وشدد تقرير منظمة الأمم المتحدة على أن مواجهة الفساد مسؤولية مشتركة تتجاوز حدود الدول، إذ يتحمل كل فرد—صغيرًا كان أو كبيرًا—دورًا في منعه ومكافحته، بما يسهم في تعزيز النزاهة والمرونة داخل المجتمعات.

كما أشار التقرير إلى أن تحقيق ذلك يتطلب وجود سياسات وأنظمة وتدابير تُمكّن الأفراد من رفض الفساد والإبلاغ عنه دون خوف، مؤكدا أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تُلزم الحكومات بتوفير حماية فعّالة للمبلّغين بهدف منع أي انتقام قد يتعرضون له.

وتُعد هذه الإجراءات ركيزة أساسية لبناء مؤسسات شفافة وخاضعة للمساءلة، بما يساعد في ترسيخ ثقافة النزاهة والعدالة.