شريان إنساني مستمر من مصر لغزة: قافلة "زاد العزة" تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والغذائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 12:36 مساءً - بدأت قافلة المساعدات الإنسانية الـ90 ضمن مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" دخول قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري، متجهة نحو معبري كرم أبو سالم والعوجة تمهيدًا لإيصال المساعدات إلى أهالي القطاع.

وقال مصدر مسؤول في ميناء رفح البري بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، إن الشاحنات تجمّعت في ساحة الانتظار استعدادًا للعبور، لافتًا إلى أنها تخضع لإجراءات تفتيش من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي على معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع قبل السماح بدخولها.



ما محتويات المساعدات؟

وتحمل قافلة "زاد العزة" التي أطلقها الهلال الأحمر المصري في 27 يوليو آلاف الأطنان من المساعدات، تشمل مواد غذائية متنوعة، دقيقًا، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، احتياجات العناية الشخصية، إضافة إلى أطنان من الوقود.

ويواصل الهلال الأحمر دوره كجهة وطنية مسؤولة عن تنسيق وتسيير المساعدات إلى غزة منذ اندلاع الأزمة في أكتوبر 2023، إذ لم يُغلق ميناء رفح البري بالكامل خلال تلك الفترة، مع استمرار الاستعدادات في المراكز اللوجستية بمشاركة نحو 35 ألف متطوع.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت المعابر المؤدية إلى القطاع منذ 2 مارس الماضي عقب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وعدم التوصل إلى اتفاق جديد، قبل أن تعود لشن قصف جوي مكثف في 18 مارس وتتقدم بعمليات برية في مناطق انسحبت منها سابقًا. كما منعت دخول المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات الإيواء، ورفضت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار.

واستؤنف إدخال المساعدات في مايو الماضي بموجب آلية وضعتها سلطات الاحتلال بالتعاون مع شركة أمنية أمريكية، رغم اعتراض وكالة "الأونروا" عليها باعتبارها مخالفة للآلية الدولية المعتمدة.

وفي 27 يوليو 2025 أعلن جيش الاحتلال "هدنة مؤقتة" لمدة 10 ساعات لتمكين وصول المساعدات، فيما واصلت مصر وقطر والولايات المتحدة جهود الوساطة حتى التوصل، فجر 9 أكتوبر 2025، إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل بشأن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة شرم الشيخ، بدعم من الوساطة المصرية والأمريكية والقطرية، وبمساهمة تركية.