محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقع سقوطها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 01:32 مساءً - أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء رفعوا درجة الاستعداد للتعامل مع احتمالية سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة ، كما تم توزيع الشفاطات العملاقة والنافورى والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية ، لتسهيل إزالة اى تجمعات مائية بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية ، مع التواصل الدائم مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة، وغرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى من المواطنين خاصة بأماكن تجمع المياه لازالتها على الفور .

ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بهيئة الارصاد الجوية

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الارصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار الساعة وإخطار كافة الأحياء للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لحدوث ازمات ، مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفورى مع أى تراكمات لمياه الأمطار.

خطة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود خطة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ للتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه فى أي موقع بالتنسيق بين الاحياء وفروع شركة الصرف الصحى ، وشركة مياه القاهرة ، وهيئة النظافة ، والحماية المدنية ، وشرطة المرافق لتنفيذ خطة المحافظة التى تم وضعها .

وأكد محافظ القاهرة على وجود تنسيق مستمر بين هيئة النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء للتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة .

انتشار معدات شفط مياه الأمطار بشوارع القاهرة

