حوار لرئيس الوزراء مع أحد العاملين خلال افتتاح مصنع ليونى مصر العالمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 02:32 مساءً - أجرى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حديثاً ودياً مع العاملين خلال افتتاح مصنع "ليوني مصر" العالمية لضفائر السيارات بمدينة بدر، وذلك اتصالاً بالحرص على الاستماع إلى العاملين للتعرف على أوضاعهم وظروف بيئة العمل.

 

وفي هذا الصدد، استمع رئيس الوزراء إلى الشاب "حامد" من محافظة المنوفية، وهو أحد عاملي المصنع، حيث أوضح أنه تخرج في كلية التربية، وحول مسار عمله الوظيفي إلى هذا المجال الصناعي مدعماً قدراته بتلقي دورات تدريبية في هذا الخصوص.

 

وأضاف الشاب أنه يأتي يومياً من محافظة المنوفية كل صباح، من خلال أتوبيس دورة نقل عاملي المصنع، لافتاً إلى أنه سعيد بطبيعة عمله بالمصنع وظروف العمل، ويحصل على دخل مناسب.

 

 

 

