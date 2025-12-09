سفير موسكو: نقدر بشدة اهتمام الرئيس السيسى بالعلاقات مع روسيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 02:32 مساءً - أعرب سفير روسيا فى مصر جيورجى بوريسينكو عن التقدير الكبير للأولوية التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاقات مصر مع روسيا.

سفير روسيا فى القاهرة

جاء هذا خلال الكلمة التى القاها السفير فى افتتاح المؤتمر الدولى للغة الروسية، الذى يحتفى بدارسى مدرسى اللغة حول العالم.

ورحب السفير جيورجى بوريسينكو، بالمشاركين فى المؤتمر من جميع أنحاء العالم، الذين جمعهم تكريسهم حياتهم لدراسة اللغة الروسية وتدريسها. وقال إن الكثيرين من الحاضرين درسوا في الاتحاد السوفيتي أو روسيا، حيث أمضوا سنوات عديدة.

أهمية وأكد السفير بوريسينكو الدور بالغ الأهمية الذى يلعبه دارسو ومعلمو اللغة الروسية لأنهم يمثلون حلقة وصل بين روسيا والعالم، مشدداً على أن معرفتهم باللغة الروسية تتمكنهم من الحصول على المعلومات المباشرة عما يحدث في روسيا من القنوات التلفزيونية والصحف الروسية، بدلًا من وكالات الأنباء الأمريكية والأوروبية

اهمية تدرسي وتعلم اللغة الروسية

وقال السفير لطلاب ومدرسى اللغة الروسية، يغرسون بعملهم في طلابهم اهتمامًا بالتاريخ والثقافة الروسية، ويساهمون في تعزيز التفاهم والاحترام المتبادلين، وتسهيل توسيع العلاقات والتعاون بين الشعوب في مختلف المجالات، ووصفهم بأنهم بمنتم بمثابة سفراء لروسيا، معرباً عن امتنانه الشديد لهم.

وخلال كلمته، قال السفير الروسى إنه لا يمكن وصف العصر الذي نعيشه بالبساطة أو السلام، بل إن البشرية تواجه مخاطر عديدة، منها خطر الحرب العالمية، متهما الدول الغربية التى سيطرت على العالم لخمسمائة عام، وتكافح للحفاظ على هذا الوضع، بتحمل مسئولية هذا الأمر.

وتابع السفير بوريسينكو قائلا إن الغرب، ممثلاً فى حلف الناتو يعمل على زيادة الضغوط العسكرية والاقتصادية وغيرها على روسيا، التى يرونها عقبة أمامهم، ويريدون إضعافها وتدميرها، لتحقيق طموحاتهم الاستعمارية الجديدة، بما في ذلك في أفريقيا، حيث ترك المستعمرون الأوروبيون بصمةً ثقيلة.

عالم متعدد الاقطاب

وأكد سفير روسيا أن بلاده تتطلع إلى عالم متعدد الأقطاب، تتمتع فيه جميع الدول بحقوق متساوية، ويمكنها اختيار مسارها التنموي الخاص، دون أن تُشكّل تهديدًا للآخرين، مشيراً إلى أن مجموعة البريكس، التي تأسست بمبادرة روسية، وتضم مصر ودولًا أخرى تنتهج سياسات سيادية، تعد نموذجاً لهذا.

روسيا مستعدة للتعاون مع الجميع

وختم السفير كلمته قائلاً إن روسيا مستعدة للتعاون مع الجميع بكل سرور وبناء مع شركائنا الأجانب وفي جميع المجالات. ومن بين أمور أخرى، أبواب مؤسساتنا التعليمية مفتوحة للأجيال الجديدة من الطلاب الأفارقة.