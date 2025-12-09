الوطنية للأنتخابات: فتح باب الاقتراع بالدوائر الملغاة غدًا بالداخل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 08:20 مساءً - قال القاضي أحمد بنداري، إنه سيتم فتح باب التصويت غدًا بلجان الداخل في الدوائر الملغاة بقرار من المحكمة الإدارية العليا، غدًا وبعد غد الموافقين 10 و 11 ديسمبر.

ووجه الشكر للقضاة من جميع الهيئات القضائية علي استلامهم أوراق الاقتراع ومشاركتهم بالإشراف على العملية الانتخابية.

ووجه رساله لأبناء مصر بأن يحملوا ما بدأوه من المشاركة في العملية الانتخابية، فهي حق أصيل للمواطن يعبر من خلالها اختيار ممثلي الأمة، في التشريع والرقابة، معلنًا أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في الساعة الحادية عشر صباحًا والتاسعة مساءًا خلال يومي الاقتراع.

وتجرى الانتخابات فى 30 دائرة مُوزعة على 10 محافظات، ومخصص لها 58 مقعدا وهى:

1-محافظة الجيزة

الجيزة الدائرة الأولى (ومقرها قسم الجيزة)

الجيزة الدائرة الثالثة (ومقرها مركز البدرشين)

الجيزة الدائرة السادسة (ومقرها قسم بولاق الدكرور)

الجيزة الدائرة السابعة (ومقرها قسم العمرانية)

الجيزة الدائرة التاسعة (ومقرها قسم الأهرام)

الجيزة الدائرة العاشرة (ومقرها قسم أول أكتوبر)

الجيزة الدائرة الثانية عشر (ومقرها مركز منشأة القناطر)

2- محافظة الفيوم

الفيوم الدائرة الثالثة (ومقرها مركز سنورس)

3- محافظة المنيا

المنيا الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنيا)

المنيا الدائرة الثالثة (ومقرها مركز مغاغة)

المنيا الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو قرقاص)

المنيا الدائرة الخامسة (ومقرها مركز ملوى)

المنيا الدائرة السادسة (ومقرها مركز دير مواس)

4- محافظة أسيوط

أسيوط الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول أسيوط)

أسيوط الدائرة الثانية (ومقرها مركز القوصية)

أسيوط الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو تيج)

5- محافظة الوادى الجديد

الوادى الجديد الدائرة الأولى (ومقرها قسم الخارجة)

الوادى الجديد الدائرة الثانية (ومقرها مركز الداخلة)

6- محافظة سوهاج

سوهاج الدائرة السابعة (ومقرها مركز البلينا)

7-محافظة الأقصر

الأقصر الدائرة الأولى (ومقرها قسم الأقصر)

الأقصر الدائرة الثانية (ومقرها مركز القرنة)

الأقصر الدائرة الثالثة (ومقرها مركز إسنا)

8- محافظة أسوان

أسوان الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول أسوان)

أسوان الدائرة الثالثة (ومقرها مركز نصر النوبة)

أسوان الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أدفو)

9- محافظة الإسكندرية

الإسكندرية الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنتزه)

10- محافظة البحيرة

البحيرة الدائرة الرابعة (ومقرها مركز المحمودية)

البحيرة الدائرة الخامسة (ومقرها مركز حوش عيسى)

البحيرة الدائرة السادسة (ومقرها مركز الدلنجات)

البحيرة الدائرة التاسعة (ومقرها كوم حماده)