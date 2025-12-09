التفاصيل الكاملة لمؤتمر الهيئة الوطنية عن انتخابات الـ30 دائرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 08:20 مساءً - عقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرا صحفيا، لإطلاع الرأى العام على مجريات اليوم الأخير من تصويت المصريين بالخارج، في الدوائر الـ30 الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وقال القاضى أحمد بندارى إنه تم بدء العملية الانتخابية في (139) مقر انتخابي بالسفارات المصرية بالخارج في 117 دولة، وأن آخر بعثه تم بدء التصويت بها لليوم الثاني هي لوس أنجلوس – أمريكا بتمام الساعة 7 مساء اليوم بتوقيت القاهرة تم الانتهاء من أعمال التصويت لليوم الثاني للعملية الانتخابية ببعض المقرات الانتخابية بالسفارات المصرية بـ(31) مقر انتخابي وجارى متابعه عمليه الفرز والحصر العددي داخل هذه المقرات ويتبقى (108) مقر انتخابي حول العالم وسيتم الغلق تباعاً ومتابعه عمليه الفرز والحصر العددي.

وأضاف القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أنه لا يفوتني فى هذا السياق أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان لأبناء مصر الأوفياء في الخارج الذين لم تمنعهم الظروف المُناخية السيئة في العديد من الدول التي يتواجدون فيها، من النزول والتوجه إلى لجان الاقتراع، والمشاركة والإدلاء بأصواتهم.

ونعيد ونكرر أن عدد الدوائر التي تُجرى فيها الانتخابات (30 ) دائرة مُوزعة على ( 10 ) محافظات، بإجمالي ( 58 ) مقعد في ( 2372 ) لجنة فرعية بإجمالى من لهم حق التصويت 16,043,297 ناخباً وهى كالتالى:-

1- الجيزة الدائرة الأولى (ومقرها قسم الجيزة)

2- الجيزة الدائرة الثالثة (ومقرها مركز البدرشين)

3- الجيزة الدائرة السادسة (ومقرها قسم بولاق الدكرور)

4- الجيزة الدائرة السابعة (ومقرها قسم العمرانية)

5- الجيزة الدائرة التاسعة (ومقرها قسم الأهرام)

6- الجيزة الدائرة العاشرة (ومقرها قسم أول أكتوبر)

7- الجيزة الدائرة الثانية عشر (ومقرها مركز منشأة القناطر)

وتضم 7 دوائر و571 لجنة فرعية بعدد 4954194 ناخبا

8- الفيوم الدائرة الثالثة (ومقرها مركز سنورس)

وتضم دائرة واحدة و93 لجنة فرعية بعدد 667149 ناخبا

9- المنيا الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنيا)

10- المنيا الدائرة الثالثة (ومقرها مركز مغاغة)

11- المنيا الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو قرقاص)

12- المنيا الدائرة الخامسة (ومقرها مركز ملوى)

13- المنيا الدائرة السادسة (ومقرها مركز دير مواس)

وتضم 5 دوائر و489 لجنة فرعية بعدد 3060503 ناخبا

14- أسيوط الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول أسيوط)

15- أسيوط الدائرة الثانية (ومقرها مركز القوصية)

16- أسيوط الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو تيج)

وتضم 3 دوائر و353 لجنة فرعية بعدد 2268987 ناخبا

17- الوادى الجديد الدائرة الأولى (ومقرها قسم الخارجة)

18- الوادى الجديد الدائرة الثانية (ومقرها مركز الداخلة)

وتضم دائرتين و60 لجنة فرعية وبعدد 195479 ناخبا

19- سوهاج الدائرة السابعة (ومقرها مركز البلينا)

وتضم دائرة واحدة 55 لجنة فرعية 354,472 ناخباً

20- الأقصر الدائرة الأولى (ومقرها قسم الأقصر)

21- الأقصر الدائرة الثانية (ومقرها مركز القرنة)

22- الأقصر الدائرة الثالثة (ومقرها مركز إسنا)

وتضم( 3 ) دوائر 147 لجنة فرعية 922,698 ناخباً

23- أسوان الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول أسوان)

24- أسوان الدائرة الثالثة (ومقرها مركز نصر النوبة)

25- أسوان الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أدفو)

( 3 ) دوائر 152 لجنة فرعية 840,731 ناخباً

26- الإسكندرية الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنتزه)

دائرة واحدة 152 لجنة فرعية 1,263,674 ناخباً

27- البحيرة الدائرة الرابعة (ومقرها مركز المحمودية)

28- البحيرة الدائرة الخامسة (ومقرها مركز حوش عيسى)

29- البحيرة الدائرة السادسة (ومقرها مركز الدلنجات)

30 البحيرة الدائرة التاسعة (ومقرها كوم حماده)

( 4 ) دوائر 300 لجنة فرعية 1,515,410 ناخباً

وأشار القاضى أحمد بنداري إلى أنه يتم الاختيار من بين المترشحين وفقاً للعدد المحدد قانوناً والمبين على ورقة الاقتراع.

كما توجه بالشكر لكل أعضاء الهيئات القضائية لالتزامهم واستلامهم كافة أوراق العملية الانتخابية الخاصة بالدوائر الانتخابية التي ستجرى خلال يومي الأربعاء والخميس 10 ، 11 ديسمبر

وفي الختام تقدم القاضى أحمد بندارى برسالة لأبناء مصر ونحن على بُعد ساعات قلائل من بدء الاقتراع في الداخل تضمنت:

نتطلع إليكم لأن تُكملوا ما بدأتُموه بالنزول والمشاركة

الانتخابات ليست مجرد عملية إجرائية وإنما هي في مظهرها وجوهرها، أساس الممارسة الديمقراطية السليمة التي تحفظ استقرار بلادنا عبر تحقيق التوازن الدستوري بين السلطات وتُجدد دماء المؤسسات وتُصحح مسيرة عملها.

الانتخابات حق أصيل للمواطن يعبر من خلالها عن الإرادة الحرة في اختيار ممثلي الأمة الذين سيتولون التشريع والرقابة .

أذكر المواطنين بألا يحيدوا عن مصالح الشعب.

سيتم عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة 11 صباحاً والساعة 9 مساءاً خلال يومى التصويت 10 ، 11 ديسمبر 2025 داخل جمهورية مصر العربية لاطلاعكم على مجريات العملية الانتخابية وانتظام العمل باللجان..وشكراً لحسن المتابعة.