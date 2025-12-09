وزارة الخارجية تسهل نقل مواطن مصري من الكويت لديه ظروف طبية خاصة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 10:28 مساءً -

بناء علي توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي برعاية أبناء الجاليات المصرية بالخارج، نجحت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والصحة والقنصلية المصرية في الكويت، في تسهيل إجراءات نقل مواطن مصري من دولة الكويت لديه ظروف طبية خاصة الى ارض الوطن، وترتيب رعاية طبية لائقة في أحد مستشفيات وزارة الصحة المصرية.

وتتقدم وزارة الخارجية بخالص التقدير الى كافة السلطات الكويتية التي يسرت عملية نقل المواطن الى مصر.

وتعاود وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج التأكيد على دورها الأساسي في رعاية المواطنين المصريين في الخارج، وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للإمكانيات المتاحة، وفى إطار تقديم كافة الخدمات القنصلية للجاليات المصرية المنتشرة في كافة دول العالم.