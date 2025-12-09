تعرف على الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 10:28 مساءً - وُضع حسن شحاتة نجم الكرة المصرية تحت متابعة دورية من الطاقم الطبي المعالج له خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إجراء عملية جراحية دقيقة فى أحد المستشفيات الخاصة، استغرقت 13 ساعة متواصلة وكللت بالنجاح.

المعلم يخضع للرعاية الطبية حاليا

ويخضع المعلم حسن شحاتة حاليًا للرعاية الطبية اللازمة للاطمئنان على حالته الصحية بعد الجراحة، وسط حالة من الارتياح بين أسرته ومحبيه وجماهير الكرة المصرية، الذين توافدت دعواتهم بالشفاء العاجل وتمام العافية.

الرياضيون يتابعون حالة حسن شحاتة

واهتم عدد كبير من الرياضيين بالحالة الصحية لحسن شحاتة وسط أدعية من الجميع بالشفاء العاجل، وتوالت الاتصالات الهاتفية على نجله الإعلامى كريم حسن شحاته الذى خرج عبر برنامجه كورة كل يوم الذى يذاع على قناة الحياة وطمأن الجماهير المصرية على الحالة الصحية لوالده.

عملية جراحية للمعلم حسن شحاتة

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي كريم شحاتة تطورات الحالة الصحية لوالده المعلم حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، مشيرَاً إلى إجرائه عملية جراحية.

وقال كريم في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة نادي الزمالك مع محمد أبو العلا: حسن شحاتة سيخضع لبعض الفحوصات الطبية قبل إجرائه لعملية جراحية، وممدوح عباس لم يتأخر في متابعة حالته وحضر إلى المستشفى للاطمئنان عليه وأيضا نجله أيمن عباس.