أكاديمية الشرطة تبرز "دور مؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث" بندوة تثقيفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 10:29 صباحاً - بدأت ندوة تثقيفية، نظمها مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، بعنوان " الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث"، لاستعراض جهود الدولة في التعامل مع الأزمات والكوارث الطارئة.

الجلسة الإفتتاحية يلقي كلمتها اللواء دكتور نضال يوسف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، بعنوان " تعزيز القدرات المؤسسية والاستجابة الفاعلة في مواجهة الأزمات والكوارث" ، يتحدث فيها عميد مهندس طارق محمدين حافظ مدير الإدارة المركزية للأزمات الخارجية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن دور اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، يتحدث اللواء دكتور حسام الدين أنور عن دور وزارة الدفاع في مواجهة الأزمات والكوارث ، ويتحدث العقيد دكتور عمرو سيد جمال محمود البحيري الضابط بالإدارة العامة لمركز المعلومات وإدارة الأزمات بقطاع الأمانة العامة بوزارة الداخلية، عن دور وزارة الداخلية في مواجهة الأزمات والكوارث، تختتم الجلسة بكلمة من العقيد أحمد الغريب عبد المقصود، بالشبكة الوطنية الموحدة للطواريء والسلامة العامة.

تبدأ الجلسة الثانية بكلمة من اللواء محمد عبد المقصود مستشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار متحدثا عن دور المركز في التعامل مع الأزمات والكوارث، ويليه أحمد أبو السعود رئيس أكاديمية ماسبيرو متحدثا عن أهمية الرسائل الإعلامية في توجية الرأي العام أثناء الأزمات والكوارث، واللواء محمد رجائي حسين وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية متحدثا عن دور القطاع في التعامل مع الأزمات والكوارث، وتختتم الندوة بكلمة الدكتورة هدى النوبي محمد، مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخطر بوزارة الصحة والسكان.