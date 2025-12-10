توافد الناخبين للتصويت فى 4 دوائر بمحافظة البحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 11:25 صباحاً -

إنطلقت اليوم انتخابات مجلس النواب داخل 4 دوائر بمحافظة البحيرة التى تم الغاءها وفقا لأحكام المحكمة الإدارية العليا لوجود عدد من التجاوزات، وتوافد عدد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية.

إعادة الانتخابات داخل 4 دوائر

وأعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة درجة الاستعدادات القصوى لمتابعة وتأمين عملية الانتخابات التى تجرى في أربع دوائر انتخابية مقرر عقدها يومي 10 و11 ديسمبر الحالى.

- الدائرة الرابعة فى رشيد والمحمودية والرحمانية

- الدائرة الخامسة وتضم حوش عيسى

- الدائرة السادسة وتضم مركز الدلنجات.

- الدائرة التاسعة وتضم مركز كوم حمادة - بدر

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 271 مركزًا بإجمالي 300 لجنة، كما يبلغ عدد الناخبين مليون و515 ألفًا و410 ناخب وناخبة.

وفى هذا السياق تابعت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة الاستعدادات النهائية لإجراء الانتخابات من داخل غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام محافظة البحيرة.

وأكدت محافظ البحيرة، أن جميع المقار الانتخابية تم تجهيزها بالكامل لتوفير أعلى درجات الراحة والتنظيم للناخبين، مع التأكد من جاهزية الممرات الخاصة بكبار السن وذوي الهمم، ورفع مستوى النظافة داخل اللجان ومحيطها بما يهيئ مناخًا آمنًا ومنظمًا يسهّل على المواطنين ممارسة حقهم الدستوري.

الانتخابات فى 30 دائرة أبطلت فيها المحكمة الإدارية العليا نتيجة الانتخابات

وتُجرى الانتخابات فى 30 دائرة سبق وأن أبطلت فيها المحكمة الإدارية العليا نتيجة الانتخابات، مُوزعة على 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعدا في 2372 لجنة فرعية، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى هذه الدوائر 16,043,297 ناخباً.

وتضم الدوائر الثلاثين التى تجرى فيها الانتخابات اليوم وغدا:

1-محافظة الجيزة تضم 7 دوائر و571 لجنة فرعية بعدد 4954194 ناخبا

- الدائرة الأولى (ومقرها قسم الجيزة)

- الدائرة الثالثة (ومقرها مركز البدرشين)

- الدائرة السادسة (ومقرها قسم بولاق الدكرور)

- الدائرة السابعة (ومقرها قسم العمرانية)

- الدائرة التاسعة (ومقرها قسم الأهرام)

- الدائرة العاشرة (ومقرها قسم أول أكتوبر)

- الدائرة الثانية عشر (ومقرها مركز منشأة القناطر)

2- محافظة الفيوم وتضم دائرة واحدة و93 لجنة فرعية بعدد 667149 ناخبا

- الدائرة الثالثة (ومقرها مركز سنورس)

3- محافظة المنيا وتضم 5 دوائر و489 لجنة فرعية بعدد 3060503 ناخبا

- الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنيا)

- الدائرة الثالثة (ومقرها مركز مغاغة)

- الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو قرقاص)

- الدائرة الخامسة (ومقرها مركز ملوى)

- الدائرة السادسة (ومقرها مركز دير مواس)

4- محافظة أسيوط وتضم 3 دوائر و353 لجنة فرعية بعدد 2268987 ناخبا

- الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول أسيوط)

- الدائرة الثانية (ومقرها مركز القوصية)

- الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو تيج)

5- محافظة سوهاج تضم دائرة واحدة و55 لجنة فرعية بعدد 354,472 ناخباً

- الدائرة (ومقرها مركز البلينا)

6- محافظة الوادى الجديد وتضم دائرتين و60 لجنة فرعية وبعدد 195479 ناخبا

- الدائرة الأولى (ومقرها قسم الخارجة)

- الدائرة الثانية (ومقرها مركز الداخلة)

- الدائرة السابعة (ومقرها مركز البلينا)

7- محافظة الأقصر وتضم 3 دوائر و147 لجنة فرعية وبعدد 922,698 ناخباً

- الدائرة الأولى (ومقرها قسم الأقصر)

- الدائرة الثانية (ومقرها مركز القرنة)

- الدائرة الثالثة (ومقرها مركز إسنا)

8- محافظة أسوان وتضم 3 دوائر و 152 لجنة فرعية بعدد 840,731 ناخباً

- الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول أسوان)

- الدائرة الثالثة (ومقرها مركز نصر النوبة)

- الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أدفو)

9- محافظة الإسكندرية تضم دائرة واحدة و152 لجنة فرعية بعدد 1,263,674 ناخباً

- الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنتزه)

10- محافظة البحيرة وتضم 4 دوائر و300 لجنة فرعية بعدد 1,515,410 ناخباً

- الدائرة الرابعة (ومقرها مركز المحمودية)

- الدائرة الخامسة (ومقرها مركز حوش عيسى)

- الدائرة السادسة (ومقرها مركز الدلنجات)

- الدائرة التاسعة (ومقرها كوم حماده)