شكل تطبيق فيسبوك الجديد على الموبايل.. لو اتغير عندك ما تتفاجئش

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 11:25 صباحاً - في إطار خطة مارك زوكربيرج لجعل فيسبوك منصة "أكثر تأثيرًا ثقافيًا"، أعلنت شركة ميتا عن حزمة تحديثات جديدة تهدف إلى مساعدة المستخدمين على تجاوز الفوضى والوصول إلى محتوى أكثر قيمة، إلى جانب تسهيل إنشاء ومشاركة المنشورات على التطبيق.



تحديثات جديدة لصفحة آخر الأخبار

وقالت ميتا إن التعديلات الجديدة تركز على تحسين شكل وطريقة عرض الصور داخل الصفحة الرئيسية، بحيث تصبح التجربة أقرب لما هو موجود على "إنستجرام".

فعند نشر عدة صور دفعة واحدة، سيعرضها التطبيق في شكل شبكة، كما أصبح بإمكان المستخدم الإعجاب بالصور عبر النقر المزدوج عليها.



تطوير أدوات إنشاء القصص والمنشورات

وتعمل ميتا على إعادة تصميم واجهة إنشاء القصص والمنشورات، من خلال وضع الأدوات الأكثر استخدامًا — مثل إضافة الموسيقى، أو ذكر الأصدقاء — في أماكن أوضح وأسهل للوصول.

كما ستظهر نتائج البحث الآن بتصميم شبكي أكثر جاذبية يدعم جميع أنواع المحتوى، مع اختبار عرض الصور والفيديوهات بملء الشاشة دون فقدان مكان المستخدم في النتائج.



مزيد من التحكم في ما يظهر على صفحتك

وأتاحت ميتا للمستخدمين خيار تقديم ملاحظات حول المحتوى غير الملائم لاهتماماتهم، وذلك في خطوة شبيهة بالتحديثات الأخيرة على إنستجرام و"ثريدز". وتعد الشركة بمزيد من الأدوات التي تمنح المستخدم قدرة أكبر على تخصيص صفحته الرئيسية خلال الشهور المقبلة.



تحسينات على القوائم والتعليقات

وتحدثت ميتا في مدونتها عن تصميم أحدث للقوائم وتجربة تعليقات أكثر بساطة، مؤكدة أن هذه التحديثات ليست سوى "بداية لجعل فيسبوك أقل ازدحامًا وأسهل استخدامًا"، مع المزيد من التغييرات المنتظرة العام القادم.