من قدرة الحارة إلى قوائم العالم.. الفول في طريقه إلى مائدة اليونسكو

كلما طرقت مصر أبواب منظمة اليونسكو، فإنها لا تقدم مجرد ملف تراثي، بل تقدم جزءًا صافيًا من روحها الممتدة عبر آلاف السنين؛ روح تظهر في مطبخها، موسيقاها، حرفها، وطقوسها اليومية التي لم تنقطع يومًا. وبعد أن نجحت مصر في إدراج الكشري على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لعام 2025، يبرز سؤال جديد يملؤه الحماس:

ما العنصر الشعبي التالي الذي تستعد مصر لتقديمه للعالم؟

الإجابة تحمل عبق الشوارع في الفجر، ورائحة "القدرة" فوق النار، وصوت الحياة في حواري القاهرة… إنه الفول المدمس.



الفول.. طبق يروي تاريخ المصريين

وتكشف الدكتورة نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة للتراث، في تصريحات صحفية: عن تطلعها لإعداد ملف متكامل لتسجيل الفول المدمس ضمن عناصر التراث المصري، باعتباره واحدًا من أهم الأطباق الشعبية التي صاحبت المصريين عبر العصور.

وتؤكد أن المطبخ المصري ليس مجرد وصفات، بل "ذاكرة ثقافية ممتدة" تعكس تنوع المجتمع وتفاعله، وأن الفول يعد من أقدم شواهد هذه الذاكرة.

الفول ليس مجرد طعام؛ إنه طقس اجتماعي يبدأ من عربات الفول في الأزقة، ويمتد إلى موائد البيوت والمقاهي وولائم رمضان. وإدراجه على قائمة اليونسكو سيكون بمثابة توثيق لهوية غذائية تمثل قطاعًا عريضًا من المجتمع المصري على مدار التاريخ.



نجاح الكشري يعزز الثقة

وتعتبر الدكتورة نهلة أن تسجيل الكشري رسميًا في اليونسكو خطوة فارقة، لما يحمله من رموز اجتماعية وثقافية متجذرة في الشخصية المصرية، مؤكدة أن هذا النجاح يدفع نحو مواصلة الجهود لتوثيق مزيد من عناصر التراث الغذائي.



من المطبخ الشعبي إلى الذاكرة العربية المشتركة

ولا تقتصر تحركات وزارة الثقافة على التراث الغذائي فقط، إذ تشير الدكتورة نهلة إلى نيتها إعداد ملف خاص بـ فرقة رضا للفنون الشعبية تقديرًا لدورها التاريخي في تشكيل الوجدان المصري والعربي. كما تشمل الأجندة ملفات عربية مشتركة مثل الفخار و آلة العود، بما يعكس عمق الروابط الثقافية بين الدول العربية ورغبتها في حفظ موروثها المشترك من الاندثار.