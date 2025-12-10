بدء محاكمة المتهمات بالتعدي على الطالبة كارما في التجمع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 12:32 مساءً - بدأت منذ قليل بمحكمة الطفل المنعقدة في الأميرية ثالث جلسات محاكمة الفتيات المتهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل إحدى المدارس الخاصة بمنطقة التجمع الخامس.

وكانت نيابة الطفل قد قررت في وقت سابق إحالة القضية إلى محكمة جنايات الطفل بعد الانتهاء من التحقيقات الأولية التي أثبتت وقوع الاعتداء داخل المدرسة.



شكوى الإهمال ضد المدرسة

وتسلمت نيابة القاهرة الجديدة التقرير الطبي الأولي الصادر عن الطب الشرعي، والذي أكد تعرض الطالبة كارما لعدة إصابات وكسور نتيجة الاعتداء عليها، كما أوصى التقرير بإعادة فحص حالتها بعد ثلاثة أشهر لمتابعة تطوراتها الصحية.

كما انتهت النيابة من الاستماع لأقوال أسرة الطالبة، التي أكدت تعرض ابنتهم للضرب من قبل 3 فتيات داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس، بينما اتهم والد الطالبة إدارة المدرسة بالإهمال والتقصير في حمايتها.

وبعد الاطلاع على التقرير الطبي، أصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار الفتيات الثلاث المتورطات في واقعة الاعتداء.