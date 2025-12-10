ضبط 115 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 01:28 مساءً - تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (115270) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائى، التحدث فى الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

وفحصت الإدارة العامة للمرور (1408) سائق وتبين إيجابية (69) حالة لتعاطى المواد المخدرة منهم.

وواصلت الوزارة حملاتها بالمناطق الواقعة فى نطاق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، حيث تم ضبط (755) مخالفة متنوعة شملت التحميل الركاب، شروط التراخيص، والأمن والمتانة.

كما تم فحص (114) سائق وتبين إيجابية (6) حالات لتعاطى المواد المخدرة، وضبط (7) محكوم عليهم بإجمالى (7) أحكام، والتحفظ على مركبة مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.