طوابير الناخبين تصطف بطول الشارع أمام لجان انتخابات النواب بالوادي الجديد.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 02:28 مساءً - تزايد إقبال المواطنين علي لجان انتخابات مجلس النواب 2025 فى دائرتى الخارجة والداخلة الملغاة بالوادي الجديد الانتخابية مع قرب حلول منتصف أول يوم الانتخابات وذلك بصورة ملحوظة في كافة اللجان بدائرتى المحافظة، وخاصة من الشباب والسيدات وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة وتم تركيب بوابات إلكترونية للكشف عن المعادن والمتفجرات.

وتبلغ الكتلة التصويتية بهما 195 ألفا 479 ناخبًا وناخبةً، موزعين على لجنتين عامتين و 60 لجنةً فرعية بواقع 23 لجنة فى الداخلة و19 لجنة فى الخارجة و7 لجان فى الفرافرة و7 لجان فى مركز بلاط و4 لجان فى مركز باريس.

ومن جانبه تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتظام فتح لجان انتخابات مجلس النواب 2025، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، في اليوم الأول من جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بجميع اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة، وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية؛ لتوفير بيئة آمنة وميسرة تمكن الناخبين من أداء واجبهم بسهولة ويسر.

وشدّد المحافظ على متابعة سير اللجان على مدار الساعة وتذليل أي عقبات تواجه القائمين على العملية الانتخابية والناخبين، و التنسيق بين غرف العمليات المركزية والفرعية بالمراكز، وتوفير كافة التجهيزات اللوجيستية داخل وخارج مقار اللجان، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين و مندوبيهم باللجان؛ لضمان الالتزام بضوابط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.

- انتظام فتح اللجان الانتخابية في موعدها

وشهدت معظم اللجان إقبالاً متزايدًا من الناخبين في الساعات الأولي من فتح أبواب اللجان، وسط تواجد أمني مكثف لتأمين الناخبين والعملية الانتخابية، وكذلك إقبالًا كثيفًا من قبل الناخبين.

الانتخابات فى 30 دائرة أبطلت فيها المحكمة الإدارية العليا نتيجة الانتخابات



وتُجرى الانتخابات فى 30 دائرة سبق وأن أبطلت فيها المحكمة الإدارية العليا نتيجة الانتخابات، مُوزعة على 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعدا في 2372 لجنة فرعية، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى هذه الدوائر 16,043,297 ناخباً.

وتضم الدوائر الثلاثين التى تجرى فيها الانتخابات اليوم وغدا:1-محافظة الجيزة تضم 7 دوائر و571 لجنة فرعية بعدد 4954194 ناخبا

- الدائرة الأولى (ومقرها قسم الجيزة)

- الدائرة الثالثة (ومقرها مركز البدرشين)

- الدائرة السادسة (ومقرها قسم بولاق الدكرور)

- الدائرة السابعة (ومقرها قسم العمرانية)

- الدائرة التاسعة (ومقرها قسم الأهرام)

- الدائرة العاشرة (ومقرها قسم أول أكتوبر)

- الدائرة الثانية عشر (ومقرها مركز منشأة القناطر)

2- محافظة الفيوم وتضم دائرة واحدة و93 لجنة فرعية بعدد 667149 ناخبا

- الدائرة الثالثة (ومقرها مركز سنورس)

3- محافظة المنيا وتضم 5 دوائر و489 لجنة فرعية بعدد 3060503 ناخبا

- الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنيا)

- الدائرة الثالثة (ومقرها مركز مغاغة)

- الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو قرقاص)

- الدائرة الخامسة (ومقرها مركز ملوى)

- الدائرة السادسة (ومقرها مركز دير مواس)

4- محافظة أسيوط وتضم 3 دوائر و353 لجنة فرعية بعدد 2268987 ناخبا

- الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول أسيوط)

- الدائرة الثانية (ومقرها مركز القوصية)

- الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو تيج)

5- محافظة سوهاج تضم دائرة واحدة و55 لجنة فرعية بعدد 354,472 ناخباً

- الدائرة (ومقرها مركز البلينا)

6- محافظة الوادى الجديد وتضم دائرتين و60 لجنة فرعية وبعدد 195479 ناخبا

- الدائرة الأولى (ومقرها قسم الخارجة)

- الدائرة الثانية (ومقرها مركز الداخلة)

7- محافظة الأقصر وتضم 3 دوائر و147 لجنة فرعية وبعدد 922,698 ناخباً

- الدائرة الأولى (ومقرها قسم الأقصر)

- الدائرة الثانية (ومقرها مركز القرنة)

- الدائرة الثالثة (ومقرها مركز إسنا)

8- محافظة أسوان وتضم 3 دوائر و 152 لجنة فرعية بعدد 840,731 ناخباً

- الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول أسوان)

- الدائرة الثالثة (ومقرها مركز نصر النوبة)

- الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أدفو)

9- محافظة الإسكندرية تضم دائرة واحدة و152 لجنة فرعية بعدد 1,263,674 ناخباً

- الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنتزه)

10- محافظة البحيرة وتضم 4 دوائر و300 لجنة فرعية بعدد 1,515,410 ناخباً

- الدائرة الرابعة (ومقرها مركز المحمودية)

- الدائرة الخامسة (ومقرها مركز حوش عيسى)

- الدائرة السادسة (ومقرها مركز الدلنجات)

- الدائرة التاسعة (ومقرها كوم حماده)

