أهالى الأقصر يصطحبون أطفالهم للانتخابات لتوعيتهم بقيمة المشاركة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 02:28 مساءً - شهدت عدد من لجان انتخابات مجلس النواب 2025 فى محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم مصطحبين أطفالهم فى عدد من لجان قرى ونجوع جنوب المحافظة فى الساعات الأولى من التصويت

لجان مدينة إسنا تشهد إقبال من الأهإلى

وفى هذا الصدد شهدت لجنة مدرسة الشهيد مصطفى حجاجى بقرية الشغب،ولجنة مدرسة الإدارية الصحية بإسنا، ولجان بندر إسنا.

الآنتخابات فى 30 دائرة أبطلت فيها المحكمة الإدارية العليا نتيجة الآنتخابات

وتُجرى الآنتخابات فى 30 دائرة سبق وأن أبطلت فيها المحكمة الإدارية العليا نتيجة الآنتخابات، مُوزعة على 10 محافظات، بإجمإلى 58 مقعدا فى 2372 لجنة فرعية، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى هذه الدوائر 16,043,297 ناخباً.

وتضم الدوائر الثلاثين التى تجرى فيها الآنتخابات اليوم وغدا:

1-محافظة الجيزة تضم 7 دوائر و571 لجنة فرعية بعدد 4954194 ناخبا

- الدائرة الأولى (ومقرها قسم الجيزة)

- الدائرة الثالثة (ومقرها مركز البدرشين)

- الدائرة السادسة (ومقرها قسم بولاق الدكرور)

- الدائرة السابعة (ومقرها قسم العمرانية)

- الدائرة التاسعة (ومقرها قسم الأهرام)

- الدائرة العاشرة (ومقرها قسم أول أكتوبر)

- الدائرة الثانية عشر (ومقرها مركز منشأة القناطر)

2- محافظة ألفيوم وتضم دائرة وأحدة و93 لجنة فرعية بعدد 667149 ناخبا

- الدائرة الثالثة (ومقرها مركز سنورس)

3- محافظة المنيا وتضم 5 دوائر و489 لجنة فرعية بعدد 3060503 ناخبا



- الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنيا)

- الدائرة الثالثة (ومقرها مركز مغاغة)

- الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو قرقاص)

- الدائرة الخامسة (ومقرها مركز ملوى)

- الدائرة السادسة (ومقرها مركز دير مواس)

4- محافظة أسيوط وتضم 3 دوائر و353 لجنة فرعية بعدد 2268987 ناخبا

- الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول أسيوط)

- الدائرة الثانية (ومقرها مركز القوصية)

- الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو تيج)

5- محافظة سوهاج تضم دائرة وأحدة و55 لجنة فرعية بعدد 354,472 ناخباً

- الدائرة (ومقرها مركز البلينا)

6- محافظة الوادى الجديد وتضم دائرتين و60 لجنة فرعية وبعدد 195479 ناخبا



- الدائرة الأولى (ومقرها قسم الخارجة)

- الدائرة الثانية (ومقرها مركز الداخلة)

- الدائرة السابعة (ومقرها مركز البلينا)

7- محافظة الأقصر وتضم 3 دوائر و147 لجنة فرعية وبعدد 922,698 ناخباً

- الدائرة الأولى (ومقرها قسم الأقصر)

- الدائرة الثانية (ومقرها مركز القرنة)

- الدائرة الثالثة (ومقرها مركز إسنا)

8- محافظة أسوان وتضم 3 دوائر و152 لجنة فرعية بعدد 840,731 ناخباً

- الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول أسوان)

- الدائرة الثالثة (ومقرها مركز نصر النوبة)

- الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أدفو)

9- محافظة الإسكندرية تضم دائرة وأحدة و152 لجنة فرعية بعدد 1,263,674 ناخباً

- الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنتزه)

10- محافظة البحيرة وتضم 4 دوائر و300 لجنة فرعية بعدد 1,515,410 ناخباً

- الدائرة الرابعة (ومقرها مركز المحمودية)

- الدائرة الخامسة (ومقرها مركز حوش عيسى)

- الدائرة السادسة (ومقرها مركز الدلنجات)

- الدائرة التاسعة (ومقرها كوم حماده)

أهالى الأقصر يصطحبون أطفالهم للجان التصويت