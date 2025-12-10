الأرصاد تحذر: السحب الرعدية تؤثر على بعض المحافظات وتبدأ بالتكاثف على القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 02:28 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية الساعة 1:30 ظهر اليوم، مؤكدة أن السحب الرعدية تؤثر بقوة على مناطق من الوجه البحري، تشمل: الغربية، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، دمياط، ومدن القناة. كما أشارت إلى بداية تكاثف السحب الممطرة على القاهرة الكبرى.



الطقس المتوقع اليوم



يشهد اليوم الأربعاء استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارًا، وبارد ليلًا، مع نشاط للرياح في بعض المناطق، ما يزيد الإحساس بالبرودة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة

القاهرة: العظمى 19°، الصغرى 13°

الإسكندرية: العظمى 19°، الصغرى 12°

مطروح: العظمى 20°، الصغرى 12°

سوهاج: العظمى 21°، الصغرى 9°

قنا: العظمى 22°، الصغرى 9°

أسوان: العظمى 23°، الصغرى 11°