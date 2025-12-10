إحالة أوراق أب و3 من أبنائه وابن شقيقه للمفتى بتهمة قتل شخص فى قنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 04:28 مساءً - أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، وعضوية المستشارين مصطفى محمود، وهشام يحي وسكرتارية، أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد كحلاوي، أوراق أب وأبنائه الثلاثة وابن شقيق الأب، للمفتي بتهمة قتل شخص في قرية الكرنك بأبوتشت.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2024 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا يفيد مقتل شخص بضربات شوم وعصا، من قرية الكرنك في أبوتشت شمال محافظة قنا، والمتهم في الواقعة أب و3 من أبنائه وابن شقيقه، لخلافات بينهما.

تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات نجع حمادي والتي عاقبت المتهمين بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.