ضبط سيدتين تجمعان بطاقات مواطنين للتأثير على تصويت الناخبين في المنتزه بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 05:24 مساءً - تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين سير العملية الانتخابية بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية من ضبط سيدتين في محيط الدائرة عقب رصد قيامهما بجمع البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين بهدف دفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين وتعاملت القوات مع الواقعة فور اكتشافها لضمان سلامة العملية الانتخابية ومنع أي محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بينما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات.