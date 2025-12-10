ضبط سائق وعامل بالبحيرة يستخدمان "توك توك" ومكبر صوت لدفع المواطنين للتصويت لمرشح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 05:24 مساءً - فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية بمحافظة البحيرة، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية من ضبط سائق وعامل، مقيمان بدائرة مركز شرطة رشيد، أثناء تجولهما بمحيط الدائرة على متن مركبة "توك توك" مجهزة بمكبر صوت، بهدف دفع المواطنين للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وتم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما لقيامهما بالدعاية بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.