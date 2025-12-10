التنمية المحلية توضح: هل يتم تعطيل الدراسة فى المحافظات بسبب الطقس السيئ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 06:32 مساءً - مع تساقط أمطار على عدد من المحافظات، مثل "الجيزة، كفر الشيخ، القليوبية، الإسكندرية، الفيوم، البحيرة"، يتساءل الكثير من المواطنين، عن إمكانية تعطيل الدراسة في هذه المحافظات، أو أي محافظة تشهد تساقط أمطار وتوقعات باستمرار تساقط الأمطار، وفي هذا الصدد أكدت وزارة التنمية المحلية، أن اتخاذ قرارات تعطيل الدراسة في أي محافظة بسبب حالة الطقس السيئ هو سلطة تقديرية للمحافظين، بناء على رؤيتهم الخاصة على أرض الواقع فى محافظاتهم، ووفقا للتقارير التي تصل للمحافظة من هيئة الأرصاد الجوية.

حقيقة تعطيل الدراسة في المحافظات بسبب الأمطار

وشددت مصادر في الوزارة لـ "اليوم السابع"، على أنه لكل محافظ الحق في تعطيل الدراسة، إذا ما رأى في ذلك مصلحة عامة بالحفاظ على أرواح الطلاب أو لتحقيق سيولة مرورية والسماح لسيارات شفط مياه الأمطار في التحرك بسرعة أكبر في الشوارع لشفط مياه الأمطار.

رفع درجة الاستعداد بسبب الأمطار

وشددت وزارة التنمية المحلية، على رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات المعرضة لسقوط الأمطار وفقا لتقارير الأرصاد الجوية، لافتة إلى أنه تم تكثيف التواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية على مدار الساعة لمتابعة إجراءات شفط مياه الأمطار التي تتعرض لها بعض المراكز والمدن، موضحة أن غرفة عمليات الوزارة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر للتعامل مع أي حالة طارئة.

توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس غدا

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلي تمركز تأثير المنخفض الجوى فى اتجاه شرق البلاد، يصاحب ذلك تجدد السحب الرعدية الممطرة على شرق الدلتا ومناطق من السواحل الشرقية وشمال ووسط سيناء، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس 11 ديسمبر، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلا على أغلب الأنحاء القاهرة والوجه البحري.