رئيس الوزراء: مش طبيعى نسكت لما تطلع إساءة للمياه والغذاء دون وجه حق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 07:28 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة حريصة على حرية إبداء الرأي فى انتقاد الحكومة ورئيس الوزراء وهذا طبيعي فى مناخ حرية الرأي، قائلا: احترامي الشديد للصحفيين والإعلاميين ودورهم فى نقل الأوضاع وتوضيح الصورة، ولكن ما يتم الحديث عنه هو المعلومات المغلوطة التى من شأنها الإضرار بمصلحة الاقتصاد القومي.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، قائلا: لما تطلع إساءة للمياه والغذاء بدون وجه حق الغرض منها التربح والحصول على أموال، ده بيسئ للبلد، لأن وكالات الأنباء تتناقله، وتبدأ تضخم الأمر، وبالتالي ما ينفعش نسكت".