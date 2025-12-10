ضبط شخص فبرك فيديو للإساءة إلى مرشح فى دائرة البلينا بسوهاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 08:24 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمنا تعليق صوتى لأحد الأشخاص زعم خلاله بقيام بعض المرشحين بحشد الناخبين بإحدى السيارات، وتجميعهم بأحد الأماكن بالقرب من إحدى الدوائر الإنتخابية بمركز شرطة البلينا بسوهاج للإدلاء بأصواتهم لصالحهم.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا، وتبين قيامه بفبركة مقاطع الفيديو المشار إليها بهدف الإساءة للمرشحين المذكورين وذلك فى إطار دعمه لأحد المرشحين المنافسين لهم بذات الدائرة، أمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد إرتكابه الواقعة.

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.