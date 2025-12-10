الإدارية العليا تقضى بتصعيد وليد شوقي بدلا من إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا بسبب خطأ بالأرقام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 08:24 مساءً - قضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة بتصعيد المرشح وليد شوقي، بدلا من المرشح إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا بمحافظة الدقهلية، بسبب خطا في الأرقام.

وتنوّعت أسباب الطعون بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.

كانت حددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، وكان عددها 300 طعن وأصدرت فيها احكاماً باحالة 40 طعن لمحكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة اليوم الاربعاء 10 ديسمبر.

وتعد أحكام الإدارية العليا، باتة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.