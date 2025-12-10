الكنيسة القبطية تكشف ضوابط حضور قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 09:32 مساءً - أعلن المركز الإعلامي القبطي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية تفاصيل وضوابط حضور أبناء الكنيسة قداس عيد الميلاد المجيد، المقرر إقامته مساء الثلاثاء 6 يناير 2026 فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة، والذي يصليه قداسة البابا تواضروس الثاني بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة.

وأكد المركز الإعلامي أن الكنائس التابعة لإيبارشية القاهرة تبدأ من الآن في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم مشاركة أبنائها في القداس، مشددًا على الالتزام بالضوابط المحددة لضمان التنظيم الجيد وسهولة الدخول والخروج من الكاتدرائية.

إجراءات حضور قداس الميلاد

ووفقًا للتعليمات الصادرة، تلتزم كل كنيسة من كنائس القاهرة بالآتي:

- تسجيل أسماء الراغبين في حضور القداس، بحد أقصى 25 شخصًا لكل كنيسة.

- الحصول على صورة بطاقة الرقم القومي من كل مشارك.

- توفير أتوبيس خاص لنقل المصلين من وإلى الكاتدرائية بالعاصمة الجديدة.

- تسليم كشوف الأسماء مرفقة بصور البطاقات في مكتب القمص سرجيوس سرجيوس، الوكيل العام للبطريركية بالقاهرة، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن آخر موعد لتسليم الكشوف هو يوم السبت 20 ديسمبر 2025، مؤكداً أهمية الالتزام بالموعد لضمان اكتمال الإجراءات التنظيمية قبل بدء الاحتفال.