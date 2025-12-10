الوطنية للانتخابات: انتهاء تصويت اليوم الأول فى 30 دائرة ملغاة بأحكام قضائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 09:32 مساءً - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء اليوم من التصويت فى 30 دائرة الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى بدأ فيها التصويت اليوم من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، مع الأخذ فى الاعتبار توجيه الهيئة الوطنية للانتخابات بتمكين آخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابى حتى بعد التاسعة مساء.

ومن المقرر أن تستأنف اللجان عملها غدا فى اليوم الثانى والأخير من التصويت فى تلك الدوائر.

انتخابات مجلس النواب فى 30 دائرة ملغاة

وجرت الانتخابات فى 30 دائرة مُوزعة على 10 محافظات، والمخصص لها 58 مقعدا، وبلغ عدد من لهم حق التصويت فى هذه الدوائر 16,043,297 ناخباً، في 2372 لجنة فرعية.

وشهد اليوم الأول من التصويت فى الـ30 دائرة وفق ما أكدته الهيئة الوطنية كثافات عالية من الناخبين فى عدد من اللجان الفرعية خاصة التى تمثل مسقط رأس بعض المرشحين نظرا لقيامهم بالحشد فى تلك اللجان.

وأكد القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية أن اللجان الانتخابية التزمت بفتح أبوابها في الوقت المحدد، دون تسجيل أي تأخير يذكر باستثناء لجان محددة تأخر فتحها حتى التاسعة والنصف وتعود لأسباب لوجستية وعدم قدرة القضاة المشرفين على الوصول إلى لجانهم.