أحمد بنداري: 13 شكوى من أحزاب باليوم الأول لانتخابات الدوائر الملغاة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 09:32 مساءً - وجه القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات الشكر للمرأة المصرية، قائلًا: أنتِ قاطرة هذا الوطن وقلبه النابض وعقله الواعي في كل استحقاق انتخابي.

وقال القاضي أحمد بنداري إنه تم تقديم 13 شكوى من الأحزاب: حزب الجبهة الوطنية، مصر المستقبل، حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب العدل، حزب الشعب الجمهوري، حزب المؤتمر. وتم فحص كافة الشكاوى وإفادة الأحزاب بما تم بشأنها، وتم التأكد عدم صحة الجزء منها، وتم إزالة الآخر من الشكاوى بتيسير كافة الأمور لكافة الناخبين وتذليل العقبات لمندوبي الوكلاء ومرشحي الأحزاب. كذلك تلقت غرفة العمليات بالهيئة الوطنية للانتخابات 80 شكوى عبارة عن:

- 42 شكوى تكدس في اللجان الانتخابية، وتم التحقق من صحتها، وتم الدفع بالسادة أعضاء الهيئة القضائية لتمكين الناخبين من إداء أصواتهم.

- 13 شكوى بتوجيه ناخبين، تم التأكد عدم صحة هذه الشكاوى.

- 12 شكوى بعدم السماح لمندوبي المرشحين بالدخول، وتم التأكد من دخول كافة المندوبين وفقاً للعدد المحدد بقرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

- 5 شكاوى بالعملية الانتخابية بتأخر فتح اللجان ومنع دخول متابعي محليين، وتم تذليل هذه الشكوى بتمكين كافة المتابعين المحليين والتغطية الإعلامية بالدخول لكافة اللجان."