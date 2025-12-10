صحيفة "سبورت بيلد" تكشف عن اسباب أزمة محمد صلاح مع ليفربول

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 11:28 مساءً - كشفت تقارير صحفية ألمانية عن سبب أزمة محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطني مع مدربه الهولندي آرني سلوت، والتي قد تتسبب فى رحيل اللاعب عن الريدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

فيرتز سبب أزمة محمد صلاح

وأكدت صحيفة سبورت بيلد الألمانية، يرجع سبب غضب محمد صلاح إلى المحاباة التي حظي بها زميله فلوريان فيرتز الوافد الجديد إلى ليفربول، والذي انضم إلى ليفربول مقبل 116 مليون جنيه إسترليني خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي، حيث أكد الصحفي أكسل هيس من بيلد أن صفقة فيرتز تعنى أن سلوت بات ينظر إلى الألماني كقائد للهجوم، مما جعل صلاح يشعر بالتهميش.

وقال هيس: كانوا يعلمون داخليًا منذ سنوات أن محمد صلاح هو أكثر اللاعبين ميلاً لإبراز ذاته في النادي، وكان هذا مقبولًا طالما كان المهاجم يسجل الأهداف، كما حدث في الموسم الماضي عندما قاد ليفربول للفوز بالبطولة بتسجيله 29 هدفًا، لكن كان من الواضح أيضًا إذا توقف عن التسجيل، فسيفقد دعم النادي، مضيفا: إن قيادة فيرتز للهجوم الآن، مما يُنذر بمستقبل لا مكان فيه لصلاح، أشعل غضب المصري، إنه عدوّ غرفة ملابسه، لكن ليس لفترة طويلة، يجب على ليفربول بيع صلاح فورًا لكي تعود روح الفريق المعهودة.

بداية ضعيفة لـ فيرتز مقارنة بصلاح

ولم يحظ فيرتز ببداية موفقة في الدوري الإنجليزي، حيث لم يسجل أي هدف في أول 20 مباراة له مع ليفربول في جميع المسابقات، ولم يقدم سوى تمريرة حاسمة واحدة في 14 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، في المقابل، سجل صلاح خمسة أهداف وصنع ثلاثة في 19 مباراة هذا الموسم، منها أربعة أهداف وصنع هدفين في 13 مباراة بالدوري.