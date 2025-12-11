منتخب مصر يواصل مرانه استعدادا لأمم أفريقيا.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 ديسمبر 2025 12:32 صباحاً - واصل منتخب مصر، تحت قيادة حسام حسن المدير الفني، تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تحضتنها المغرب الشهر الجاري. بدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية في الجيم ثم بعض الجمل الفنية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب، كما شهد المران التدريب بالكرة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وحضر مران منتخب مصر الدكتور مصطفى أبو زهرة، والأستاذ محمد أبو حسين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، والدكتور مصطفى عزام الأمين العام لاتحاد الكرة. وانطلق الأربعاء الماضي المعسكر المفتوح لمنتخب مصر في مركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب.

قائمة منتخب مصر

وجاءت قائمة منتخب مصر للمشاركة في أمم أفريقيا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي، وخط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح، وخط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي، وفي خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام منتخب نيجيريا يوم 17 ديسمبر الجاري باستاد القاهرة، ثم التوجه يوم 17 إلى المغرب، استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا، رفقة كل من: جنوب أفريقيا، أنجولا وزيمبابوي، ويستهل منتخب مصر مبارياته في بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر الجاري، ثم يواجه جنوب أفريقيا يوم 26 من الشهر ذاته، ويختتم المنتخب الوطني مبارياته في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا، بمواجهة نظيره أنجولا يوم 29 ديسمبر الجاري.

