نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع أعمال غلق لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول من داخل مركز السيطرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال غلق اللجان الانتخابية بنطاق الدوائر السبع المنعقد بها انتخابات مجلس النواب بالمحافظة وذلك بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وخلال متابعته لأعمال غلق اللجان، شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع المديريات المعنية لمراجعة اللجان وبحث أي احتياجات طارئة بعد انتهاء اليوم الأول، وسرعة تلبيتها، والتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وشرطة المرافق للحفاظ على مستوى النظافة، ومنع الإشغالات، ورفع التعديات والمخلفات أولًا بأول في محيط اللجان، وذلك استعدادًا لفعاليات اليوم الثاني للانتخابات غدًا الخميس.

وحرص المحافظ على التأكد من تمام الاستعدادات الخاصة بمختلف الجهات لاستقبال الناخبين في اليوم الثاني، مؤكدًا على جميع المسؤولين ضرورة بذل كل جهد لتوفير مناخ ملائم يضمن سهولة ويسر عملية الإدلاء بالأصوات.

وشهد أعمال غلق اللجان رفقة المحافظ كلٌّ من:

محمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير المساعد، والأستاذ وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، إلى جانب ممثلي الأجهزة والهيئات والإدارات المعنية المشاركين بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

IMG-20251210-WA0048

IMG-20251210-WA0045

IMG-20251210-WA0046

IMG-20251210-WA0050

IMG-20251210-WA0044

IMG-20251210-WA0049

IMG-20251210-WA0043