اصطياد تمساح قرية الزوامل بعد 6 أيام من البحث

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 ديسمبر 2025 11:19 صباحاً - نجحت الأجهزة التنفيذية بـ محافظة الشرقية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، في وضع حد لحالة القلق التي انتشرت بين أهالي قرية السدرة التابعة للوحدة المحلية بالزوامل، وذلك بعد نجاحها في اصطياد التمساح الذي جرى رصده خلال الأيام الماضية.

وجاءت عملية التعامل مع الواقعة بعد تكثيف الجهود الميدانية تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ووفقًا لتعليمات اللواء أ.ح أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة بلبيس، حيث واصلت فرق المتابعة أعمال التمشيط على مدار الساعة حتى تم تحديد مكان التمساح والتعامل معه.

وشارك في عملية الاصطياد شيخ صيادي الشرقية الحاج عبد الفتاح عبد النبي خليل وعدد من الصيادين المتطوعين الذين استعانوا بخبراتهم وشباكهم المتخصصة، مما أسفر عن إنهاء المهمة بنجاح وإعادة الطمأنينة إلى نفوس الأهالي.

وأكد رئيس المركز استمرار أعمال المتابعة والرصد لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، موجّهًا الشكر لكل الجهات والأفراد الذين شاركوا في الجهود حتى إتمام المهمة.