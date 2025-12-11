الهيئة الوطنية تعتمد نتيجة 19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 ديسمبر 2025 11:19 صباحاً -

اعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، منذ قليل، نتيجة انتخابات الجولة الأولى في 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب 2025، وكذا نتيجة الإعادة لدائرة إطسا بالفيوم.

الهيئة الوطنية للانتخابات تفصل فى التظلمات

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، صباح اليوم اجتماعا، ناقش خلاله النتيجة الرسمية لـ20 دائرة انتخابية من المرحلة الأولى، وكذا البت في التظلمات المقدمة من المرشحين الخاسرين على نتائج الحصر العددي لعدد الأصوات التى أدلى بها الناخبين في انتخابات.

ومن المقرر أن تعقد الهيئة الوطنية اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتيجة الدوائر رسميا.

تفاصيل انتخابات الـ19 دائرة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

وأُجريت عمليات التصويت يومي 3 و4 ديسمبر بالداخل فى 1775 لجنة فرعية على مستوى الـ20 دائرة فى 7 محافظات والتى يتنافس فيها 455 مرشحا على 43 مقعدا.

1- محافظة الجيزة

* الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة ويتنافس فيها 14 مرشحا على مقعدين

2- محافظة أسيوط

* الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح ويتنافس فيها 18 مرشحا على 3 مقاعد

3- محافظة سوهاج

* الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج ويتنافس فيها 36 مرشحا على مقعدين

* الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم ويتنافس فيها 14 مرشحا على مقعدين

* الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة ويتنافس فيها 10 مرشحا على مقعد

* الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا ويتنافس فيها 27 مرشحا على 3 مقاعد

* الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا ويتنافس فيها 40 مرشحا على مقعدين

* الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة ويتنافس فيها 28 مرشحا على مقعد

* الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام ويتنافس فيها 10 مرشحا على مقعد

4- محافظة قنا

* الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا ويتنافس فيها 32 مرشحا على مقعدين

* الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص ويتنافس فيها 27 مرشحا على مقعدين

* الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي ويتنافس فيها 38 مرشحا على 3 مقاعد

* الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت ويتنافس فيها 32 مرشحا على مقعدين

5- محافظ الإسكندرية

* الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل ويتنافس فيها 16 مرشحا على 3 مقاعد

6- محافظة البحيرة

* الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور ويتنافس فيها 32 مرشحا على 3 مقاعد

* الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص ويتنافس فيها 18 مرشحا على مقعدين

* الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود ويتنافس فيها 39 مرشحا على مقعدين

7- محافظة الفيوم

* الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم يتنافس فيها 18 مرشحا على 3 مقاعد

* الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي يتنافس فيها 6 مرشحا على مقعدين

* الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا ويتنافس فيها 4 مرشحا على مقعدين (جولة إعادة)