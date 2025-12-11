رئيس الوزراء: المعرض الدولى لتسويق مخرجات البحوث منصة رائدة تدعم الاقتصاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 ديسمبر 2025 12:31 مساءً -

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أن المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث يعد منصة رائدة تجمع بين العقول المبتكرة من الجامعات والمراكز البحثية المصرية والدولية وبين رجال الصناعة والاستثمار من مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته فى افتتاح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات والمعرض الدولى لتسويق مخرجات البحوث: "يركز المعرض على عرض أحدث الابتكارات والنتائج البحثية التي يمكن تحويلها إلى منتجات وخدمات ذات قيمة اقتصادية.. ويتيح للمخترعين والباحثين فرصة للتواصل المباشر مع المستثمرين والشركاء الصناعيين مما يسرع تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات واعدة قابلة للنمو والاستدامة".