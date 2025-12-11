النيابة تبدأ التحقيق فى واقعة تعدى فرد أمن على أطفال KG2 بمدرسة بالقاهرة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 ديسمبر 2025 02:19 مساءً -

بدأت النيابة العامة التحقيق، في واقعة تعدي فرد أمن يعمل داخل إحدى المدارس بالقاهرة الجديدة، على عدد من أطفال مرحلة KG2، وذلك عقب تلقيها محضرًا من أجهزة الأمن التي تمكنت من ضبط المتهم بعد شكاوى قُدمت من أولياء الأمور.

وتبيّن أن أولياء الأمور تقدموا ببلاغات يتهمون فيها فرد الأمن بالتعدي على أطفالهم أثناء وجودهم داخل المدرسة، وفي مناطق بعيدة عن أعين المشرفين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مسكن المتهم، وألقت القبض عليه، وتم تحرير محضرا رسميا بالواقعة.

وأمرت النيابة بـتفريغ كاميرات المراقبة داخل المدرسة، وسماع أقوال الشهود من العاملين وأولياء الأمور، إضافة إلى فحص الإجراءات الرقابية داخل المنشأة التعليمية للوقوف على ملابسات الحادث كاملاً.

كما قررت النيابة حجز المتهم لحين ورود تحريات المباحث بشأن الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.