وزارة الداخلية تضبط أكثر من 109 ألآف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 ديسمبر 2025 02:19 مساءً - واصلت وزارة الداخلية تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 109055 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها السير بدون تراخيص وتجاوز السرعة المقررة، ومواقف عشوائية، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص عدد 1440 سائق تبين إيجابية عدد 64 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 727 مخالفة مرورية متنوعة تحميل ركاب شروط التراخيص أمن ومتانة وكذا فحص عدد 108 سائق تبين إيجابية 7 حالات لتعاطيهم المواد المخدرة وضبط عدد 7 محكوم عليهم بإجمالي 10 أحكام كما تم التحفظ على 4 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.