القومى لحقوق الإنسان: تعامل الوطنية للانتخابات مع الشكاوى أنهى المخالفات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 ديسمبر 2025 06:31 مساءً - أشاد محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالأداء المهني للهيئة الوطنية للانتخابات في إدارتها للمشهد الانتخابي خلال انتخابات مجلس النواب، مؤكداً أن تعاطيها مع مجريات العملية يستحق التقدير.

شفافية وتعزيز حق المعرفة

وأكد ممدوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، مع الاعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة دي ام سي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات رسخت مبدأ الشفافية الكاملة من خلال إعلانها المستمر عن طبيعة الشكاوى الواردة إليها، مما يعزز حق المواطن الأصيل في المعرفة، وأشار إلى أن الهيئة أثبتت وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين والأطراف الفاعلة، مما أضفى مزيداً من النزاهة والثقة على العملية الانتخابية برمتها.

تلاشي مخالفات المرحلة الأولى

وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المخالفات التي تم رصدها في المرحلة الأولى تلاشت تماماً بفضل التحرك الفوري والحاسم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المرحلة الثانية، ولفت إلى أن التدخل اللحظي لإيقاف أي تجاوزات منع تحقيق أي استفادة غير مشروعة منها، مما يعكس يقظة الهيئة وسرعة استجابتها لضمان سير العملية الانتخابية في مسارها الصحيح.

19 شكوى لا تؤثر على سير العملية

وفي سياق الحديث عن الشكاوى، كشف ممدوح عن رصد 19 شكوى فقط، مؤكداً أنها لا تؤثر بأي شكل من الأشكال في مجريات العملية الانتخابية أو نتائجها، وشدد على أنه لا توجد انتخابات في تاريخ الدولة المصرية أو أي دولة أخرى خلت من مثل هذه الخروقات البسيطة، ولكن ما يميز المشهد الحالي هو آلية التصدي الفوري والمعالجة السريعة لهذه التجاوزات فور وقوعها.

نضج أمني ومواجهة الشائعات

واختتم ممدوح تصريحاته بالإشادة بتعامل وزارة الداخلية مع المخالفات، واصفاً إياه بالمشهد الجديد الذي يعكس نضجاً كبيراً في التعامل مع الممارسة السياسية، كما نوه إلى دور لجان الرصد التي تتابع منصات التواصل الاجتماعي، محذراً المواطنين من الانسياق وراء كل ما ينشر، حيث يتم تداول مقاطع فيديو "مفبركة" وغير صحيحة تستهدف إثارة البلبلة، مما يستوجب الوعي والتدقيق في المعلومات المتداولة.