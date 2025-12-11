تأجيل مباراة الزمالك وبلدية المحلة 24 ساعة بعد موافة اتحاد الكرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 ديسمبر 2025 06:31 مساءً - قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن إدارة الكرة أرسلت خطابًا عاجلًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم في الساعات القليلة الماضية لطلب تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام بلدية المحلة في دور الـ32 لكأس مصر، المقرر لها في الثانية والنصف عصر يوم 27 ديسمبر الجاري على ستاد المقاولون العرب.

تأجيل مباراة الزمالك وبلدية المحلة بكأس مصر

وأضاف مدير الكرة في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي أن اتحاد الكرة وافق على تأجيل المباراة وأخطر الزمالك رسميًا بإقامة المباراة في الثانية والنصف عصر يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر الجاري على ستاد المقاولون العرب.

سبب طلب الزمالك تأجيل لقاء بلدية المحلة فى الكأس

جاء طلب الزمالك بسبب ارتباط الفريق بخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 25 ديسمبر الجاري في كأس عاصمة مصر.