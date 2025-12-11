القاضى أحمد بندارى : تلقينا 18 شكوى اليوم ضمت تكدس وتوجيه ناخبين ورشاوى انتخابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 ديسمبر 2025 09:35 مساءً - قال القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الغرفة تلقت 18 شكوى تضمنت التالي:

- 7 تكدس في اللجان الانتخابية

- 6 توجيه ناخبين

- 3 شكاوى تعنت مع الناخبين وغلق اللجان

- 2 شكاوى رشوة انتخابية

كافة الشكاوى تم فحصها والتحقق منها وإزالتها، وتمكين السادة الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر. وكل الناخبين المتواجدين في المراكز الانتخابية سيمكنوا من الإدلاء بأصواتهم دون مغادرة لآخر ناخب.

توزيع الشكاوى:

- الجيزة: شكوى واحدة

- الفيوم: شكوتين

- المنيا: 7 شكاوى

- أسيوط: أربع شكاوى

- سوهاج: شكوتين

- أسوان: شكوى

- البحيرة: شكوى

الفئات العمرية:

- 18-30 سنة: 3 شكاوى

- 31-40 سنة: 10 شكاوى

- 41-50 سنة: 4 شكاوى

- 60 سنة: شكوى واحدة

الذكور: 15 شكوى

الإناث: 3 شكاوى

شكاوى الأحزاب:

- حزب صوت الشعب: شكوى واحدة

- حزب العدل: شكوتين

- حزب المؤتمر: 3 شكاوى

- حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: شكوى واحدة

- حزب الشعب الجمهوري: شكوى واحدة

- حزب الدستور: شكوى واحدة

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، إنه تم التواصل وإزالة كافة المشاكل العملية في كافة اللجان، والتحقق من عدم وجود أي شكاوى تتعلق بعرقلة العملية الانتخابية، وإزالة هذا الأمر، والتوجيه أيضاً الأحزاب إلى اللجان العامة لتقديم الشكاوى ورقية، موضحًا أنه تم التنبيه على الفرق بين المندوب والوكيل، وأن المنوط بحضور فرز الأصوات هو الوكيل الذي من شأنه أيضًا استلام محاضر الحصر العددي.

وأوضح القاضي أحمد بنداري، إن الاعلان اللي بيتم عن طريق رؤساء اللجان العامة هو إعلان حصر عددي وليس بنتيجة، النتيجة من الهيئة الوطنية للانتخابات ممثلة في رئيس الهيئة قاضي حازم بدر."

وأُجريت عمليات التصويت يومي 3 و4 ديسمبر بالداخل فى 1775 لجنة فرعية على مستوى الـ20 دائرة فى 7 محافظات والتى يتنافس فيها 455 مرشحا على 43 مقعدا.

1- محافظة الجيزة

* الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة ويتنافس فيها 14 مرشحا على مقعدين

2- محافظة أسيوط

* الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح ويتنافس فيها 18 مرشحا على 3 مقاعد

3- محافظة سوهاج

* الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج ويتنافس فيها 36 مرشحا على مقعدين

* الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم ويتنافس فيها 14 مرشحا على مقعدين

* الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة ويتنافس فيها 10 مرشحا على مقعد

* الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا ويتنافس فيها 27 مرشحا على 3 مقاعد

* الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا ويتنافس فيها 40 مرشحا على مقعدين

* الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة ويتنافس فيها 28 مرشحا على مقعد

* الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام ويتنافس فيها 10 مرشحا على مقعد

4- محافظة قنا

* الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا ويتنافس فيها 32 مرشحا على مقعدين

* الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص ويتنافس فيها 27 مرشحا على مقعدين

* الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي ويتنافس فيها 38 مرشحا على 3 مقاعد

* الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت ويتنافس فيها 32 مرشحا على مقعدين

5- محافظ الإسكندرية

* الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل ويتنافس فيها 16 مرشحا على 3 مقاعد



6- محافظة البحيرة

* الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور ويتنافس فيها 32 مرشحا على 3 مقاعد

* الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص ويتنافس فيها 18 مرشحا على مقعدين

* الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود ويتنافس فيها 39 مرشحا على مقعدين

7- محافظة الفيوم

* الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم يتنافس فيها 18 مرشحا على 3 مقاعد

* الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي يتنافس فيها 6 مرشحا على مقعدين

* الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا ويتنافس فيها 4 مرشحا على مقعدين (جولة إعادة)

