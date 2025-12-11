تأهل منتخب السعودية لنصف نهائي كأس العرب بعد الفوز علي فلسطين 2 -1 ..فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 ديسمبر 2025 10:29 مساءً - حسم منتخب السعودية التأهل لدور نصف نهائي كأس العرب بعد فوزه على منتخب فلسطين بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "لوسيل" في ثاني لقاءات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العرب 2025 التي تختتم فعالياتها يوم 18 ديسمبر الجاري، بعد مرور 65 دقيقة من عمر اللقاء.

السعودية ضد فلسطين السعودية ضد فلسطين تقدم منتخب السعودية بالهدف الأول أمام منتخب فلسطين عن طريق فراس البريكان فى الدقيقة 57 ، وأدرك عدى الدباغ مهاجم الزمالك التعادل لمنتخب فلسطين فى الدقيقة 62، وأحرز محمد كنو الهدف الثانى للصقور فى الدقيقة 114 من الشوط الرابع الإضافى