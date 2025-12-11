محمد صلاح يتصدر أساطير رقم 10 فى أمم أفريقيا 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 ديسمبر 2025 11:27 مساءً - سلط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف الضوء على اللاعبين البارزين فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام فعاليتها في الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخباً يتنافسون على لقب البطولة.

مصر مع زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا

ويشارك المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا. ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي على منصة x تدوينة للاعبين البارزين أصحاب القميص رقم 10 فى المنتخبات الأفريقية على رأسهم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزية قائلة: رقم استثنائي ومختلف حمله أساطير عبر التاريخ، 10 أيام فقط تفصلنا عن أكبر وأهم حدث في القارة السمراء. كأس أمم إفريقيا 2025.

كأس أمم افريقيا 2025

وتم اختيار التميمة تحت اسم أسد، مستوحاة من الأسد الأطلسي، أحد الرموز الوطنية البارزة في المغرب، ليعكس القوة والشخصية المميزة للبطولة وللمنتخب المغربي المستضيف، المعروف باسم أسود الأطلس.

وكان من المقرر إقامة البطولة في صيف 2025، إلا أنه تم تأجيلها لتجنب التعارض مع موعد كأس العالم للأندية. وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها المغرب كأس أمم إفريقيا بعد نسخة 1988، التي تُوّج بها المنتخب الكاميروني.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار منتخبات أنجولا وجنوب افريقيا وزيمبابوي. يُذكر أن النسخة الأخيرة للبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، أقيمت في كوت ديفوار، وحسمت اللقب لصالح المنتخب الإيفواري بعد فوزه على نيجيريا.