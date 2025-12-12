أسامة كمال يعلق على أزمة محمد صلاح مع ليفربول ويوجه رسالة لأرني سلوت

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 ديسمبر 2025 12:31 صباحاً - علق الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، على أزمة نجم مصر ونادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح، مع مدربه أرني سلوت المدير الفني للفريق.

وقال أسامة كمال في مقدمة برنامجه، مساء اليوم الخميس: "أزمة نجمنا المصري محمد صلاح مع مدربه أرني سلوت هي الموضوع الأهم في إنجلترا، خصوصًا بعد ما بدأت محاولات التهدئة من جانب ليفربول".

وأضاف كمال، أن تصريحات سلوت بعد مباراة فريقه مع إنتر ميلان الأخيرة، تنبئ أن هناك طريق للحل، وأنه ينتظر اعتذار صلاح.وكان سلوت قد علق على الأزمة قائلا: "دائمًا هناك طريق للعودة.. لكن المبادرة يجب أن تأتي من اللاعب أم من المدرب؟".

ولفت الإعلامي أسامة كمال، إلى أن حساب "إندي كايلا نيوز" الإنجليزي قال إن جلسة سرية جمعت بين محمد صلاح وأرني سلوت وريتشارد هيوز المدير الرياضي لليفربول، ووصف الجلسة الثلاثية بأنها "سرية وحاسمة"، ونفس الحساب قال إن أول لقاء بين صلاح وسلوت بعد مباراة إنتر لم تشهد اعتذار من صلاح، وهو ما دفع إدارة النادي للتدخل عن طريق المدير الرياضي لتهدئة الوضع.

ونوه أسامة كمال، لتقرير صحيفة "ميرور" الذي كشف ترقب عدد من الأندية لموقف صلاح ومنهم 3 أندية سعودية وسان دييغو وشيكاغو من الدوري الأمريكي. لكن كل الأندية تنتظر هل سيتم حل الأزمة قبل التقدم بعروض رسمية.

ووجه أسامة كمال رسالة إلى المدير الفني لفريق ليفر بول أرني سلوت قائلًا: "أنظر لأرقام الموسم الماضي، ستجد صلاح هو السبب الأول في نجاح ليفربول، ونجاحك أنت أيضا، ودائمًا كان صلاح يحمل الفريق في أصعب الظروف".