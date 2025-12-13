الخدمة هنا كويسة؟.. رئيس الوزراء يسأل سيدة عن خدمات مركز طحانوب الطبى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 ديسمبر 2025 12:35 مساءً - استقبل عدد من الأهالي بمركز طب الأسرة بطحانوب بمحافظة القليوبية، رئيس الوزراء بالزغاريد فور وصوله

واطمأن رئيس الوزراء على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتقي إحدي السيدات واطمأن على الخدمات المقدمة، قائلا: المكان كويس .. الخدمات اللي بتتقدم كويسة".

وطلبت إحدي السيدات قائلة "أمانة تسلملي على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي"، كما قال مواطن آخر لرئيس الوزراء،: شكرا للرئيس السيسي.. على الخدمات والتطوير".

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل لمحافظة القليوبية لتفقد مشروعات "حياة كريمة" فى المحافظة القليوبية، وتفقد مركز الطب البيطري فى المحافظة .

كما يشهد رئيس الوزراء، اليوم السبت، فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي التابع للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك).