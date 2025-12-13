فيستون ماييلى يقود هجوم بيراميدز أمام فلامنجو البرازيلى فى كأس التحدي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 ديسمبر 2025 06:35 مساءً -

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريقه لمباراة فلامنجو البرازيلي في إطار مواجهات كأس القارات للأندية. ويلتقي بيراميدز بطل أفريقيا والقارات الثلاث مع نظيره نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في السابعة من مساء اليوم باستاد أحمد بن علي بالدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية، وعلى لقب كأس التحدي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

ـ حراسة المرمى: أحمد الشناوي

ـ خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي

ـ خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - بلاتي توريه - مصطفى زيكو - محمود زلاكة

ـ خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتوتجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - زياد هيثم - علي جبر - أسامة جلال - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - دودو الجباس - كريم حافظ - محمد رضا بوبو - إيفرتون داسيلفا.

بيراميدز بطل أفريقيا وحلم اللقب الجديد

ويدخل بيراميدز المباراة بطموحات كبيرة بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا 2025 لأول مرة في تاريخه، ما منحه دفعة معنوية هائلة قبل خوض البطولة الحالية، ويسعى الفريق المصري لاقتناص بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية المقرر إقامتها 17 ديسمبر، حيث ينتظر هناك بطل أوروبا باريس سان جيرمان.

وكان بيراميدز قد سافر إلى قطر الأربعاء الماضى بقائمة تضم 31 لاعبًا، بقيادة الجهاز الفني الذي يعوّل على خبرة عناصره الأساسية، إلى جانب جاهزية الوافدين الجدد.

فلامنجو بطل ليبرتادوريس وأحد عمالقة القارة

في المقابل، يخوض فلامنجو مواجهة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد إنجازه التاريخي في 29 نوفمبر 2025، حين أصبح أول فريق برازيلي يتوّج بكأس ليبرتادوريس أربع مرات، عقب فوزه على غريمه بالميراس بهدف نظيف سجله المدافع دانيلو.

هذا الإنجاز وضع الفريق البرازيلي ضمن قائمة المتأهلين رسميًا إلى كأس العالم للأندية 2029، إلى جانب بيراميدز بطل إفريقيا، وباريس سان جيرمان بطل أوروبا، والأهلي السعودي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، وكروز أزول المكسيكي بطل الكونكاكاف.